Esnaf Zor Durumda

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(ELAZIĞ) - Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, "Hükümet sadece Maliye Bakanlığı da dahil her akşam kalkıyor bir sürpriz kanunla üzerimize geliyor. Bir gün IBAN'la, birgün başka bir ödemeyle, bir gün post cihazıyla uğraşıyor. Bugünden sonra bize herhangi bir kanun çıkarmasınlar, vergi çıkarmasınlar, borç çıkarmasınlar. Biz onlardan hiçbir destek istemiyoruz. Canları sıkıldı mı akşam kalkıp bir kanun çıkartıyorlar. Basit usuldeki esnafın gelirinin alınması gibi dünya kadar kanun çıkartıyorlar" dedi.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası (EKKOB) Başkanı Ferhat Evsen, esnafın zor bir süreçten geçtiğini, vergi ve yeni düzenlemelerden bıktığını söyledi. Esnaf Odaları temsilcilerine de tepki gösteren Evsen, odaların esnaf haklarını yeterince korumadığını belirtti.

Ferhat Evsen, "Hükümet, esnafı muhatap almadı. Fakat bir sene sonra esnaf temsilcilerinin seçimleri yaklaşıyor. Esnaf kendilerini temsil etmeyen oda başkanlarına tokadı yapıştırıp o makamları dar edecek, bunu unutmasınlar. Esnafı bugün mağdur edenler yarın esnaf seçimlerinde karşılığını görecekler. Bunu da özellikle Ankara temsilcilerimiz dikkate alsınlar. Bunun yanında hükümet belki esnafı dikkate almadı, verilen sözleri tutmadı ama bizler de temsilciler olarak esnafın hakkını tam olarak savunamadık. Esnaf da cezalarını kesme fırsatını bekliyor. Günü gelince esnaf da cezasını kesecek" dedi.

"Emekli ölümle mücadele ediyor, esnaf can çekişiyor"

Özellikle kendi sektörlerinde en önemli müşterilerinin emekliler olduğunu ifade eden Evsen, emeklinin 12 bin lira maaşla geçinemezken bir de kahvehaneye gidip çay içmeyi lüks saydığını anlattı. Evsen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emekli ölümle mücadele ediyor, açlık sınırının altında. Onların o 12 bin maaşla geçinmesi üniversitelerde anlatılması gereken bir konu. Bizim sektörde esnafın en büyük müşterisi de emekliler. Bunun yansıması sonucu sektörümüzde gider kalemlerinin de artmasından dolayı iş yapabilsek bile giderler arttığı için yaptığımız işin karşılığını alamıyoruz. Sorun orada yapılan iş var ama kazancımız yok. Bunu da sağ olsun Maliye Bakanlığı Türkiye'deki büyük şirketlerden değil de küçük esnaftan bu ekonomik krizi bitirmeye çalışıyor. Fazla zaten sürmez, böyle giderse esnaflık biter. Esnaflık biterse ekonomi tıkanır. Bu da yetkililerin dikkate alması gereken bir konudur. İnşallah bu gidişat durur. Sonrasında tekrar esnaf normal hayata döner. Esnaf şu anda can çekişiyor."

"Bugünden sonra bize herhangi bir kanun çıkarmasınlar"

Maliye Bakanlığı'nın esnafa sürekli borç çıkardığını ve bunun da esnafı çok zorladığını aktaran Ferhat Evsen, şunları söyledi:

"Hükümet sadece Maliye Bakanlığı da dahil her akşam kalkıyor bir sürpriz kanunla üzerimize geliyor. Bir gün IBAN'la, birgün başka bir ödemeyle, bir gün post cihazıyla uğraşıyor. Bugünden sonra bize herhangi bir kanun çıkarmasınlar, vergi çıkarmasınlar, borç çıkarmasınlar. Biz onlardan hiçbir destek istemiyoruz. IBAN, kredi kartı... Canları sıkıldı mı akşam kalkıp bir kanun çıkartıyorlar. Basit usuldeki esnafın gelirinin alınması gibi dünya kadar kanun çıkartıyorlar. Esnafın istediği, sadece bize karışmasınlar. Biz de onlardan hiçbir destek istemiyoruz."