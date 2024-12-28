Esnafın Güvercin Sevgisi

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Kahramanmaraş'ta bir esnaf 6 Şubat depremlerinde minaresi yıkılan caminin güvercinleri bölgeden uzaklaşmasın diye onları her gün yemliyor.

Kahramanmaraş 6 Şubat 2023 depremleri, insanları olduğu gibi doğayı ve hayvanları da etkiledi. Depremde minaresi yıkılan Şazibey Camii'nin önündeki güvercinler alıştıkları yaşam alanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak Kahramanmaraşlı bir esnafın duyarlı davranışı, bu sessiz dostların hayatına dokundu.

Esnaf Ali Kalaycı, her sabah ve akşam saatlerinde caminin yakınında toplanan güvercinlere yem veriyor.

Kalaycı, "Bu caminin güvercinleri, yıllardır bu bölgede yaşıyordu. Minareleri onların yuvasıydı. Depremde sadece binalar değil, doğanın dengesi de bozuldu. Bu kuşlar da o yıkıntının bir parçası oldu. Onların bu bölgeden uzaklaşmasını istemedim, çünkü onlar bizim maneviyatımızın bir parçası. İnsanların hoşuna gidiyor, fotoğraf çektiriyor. Bunların yem yemesi beni sevindiriyor. Kuştan anlamam ne olduğunu da bilmem sadece gönül rızalığı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ