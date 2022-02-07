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Esnafın soğuktan korunma çabası... "Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için" - Son Dakika

Esnafın soğuktan korunma çabası... "Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için"

07.02.2022 09:48

Esnafın soğuktan korunma çabası... "Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için"ESKİŞEHİR Eskişehir'de yıllardır birkaç metrekarelik önü açık dükkanlarda ekmek paraları için mücadele eden çoğunluğu ayakkabı tamircisi esnaf, ısınmak için kendi yöntemleriyle soğuk havalarla mücadele...

Esnafın soğuktan korunma çabası... "Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de yıllardır birkaç metrekarelik önü açık dükkanlarda ekmek paraları için mücadele eden çoğunluğu ayakkabı tamircisi esnaf, ısınmak için kendi yöntemleriyle soğuk havalarla mücadele ederken mesleklerinin zorluklarını anlattı.

Onlarca esnaf Sıcak Sular bölgesinde yıllardır mesleklerini icra ediyor. Yaklaşık 4 metrekarelik dükkanlarının önü açık olan esnaf, soğuktan korunmak için çeşitli yöntemler kullanıyor. Soba yakmak, kalın giysiler giymek veya rüzgarı karton parçalarıyla engellemek gibi yöntemlerle soğuktan korunan çoğu ayakkabı tamircisi esnaf, kış şartlarında icra ettikleri meslekleri kendilerini zorlasa da ekmek parasının daha önemli olduğunu belirtti.

"Dükkan 4 metrekare olduğunu için soba kurma şansımız olmuyor, ısınmak için elektrik kullanıyoruz"

Bölgede yaklaşık 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Nurettin Kara, soğuktan korunmak için aldıkları önlemler hakkında konuştu. Kış şartlarında çalışabilmek için kendisine özel pantolon diktirdiğini anlatan Kara, "İnsan bulunduğu ortama ayak uydurur. Ona göre giyiniyorsun, ona göre özel pantolon diktiriyorsun. Onunla mücadele etmek zorundasın. Bizim de en büyük zorluğumuz o. Elektrikli soba kullanıyoruz. Eskiden tüp vardı, ama şimdi elektrikli sobaya döndük. Şimdi bundan sonra ne yapacağımız da belli değil. Soba kurma şansımız yok, dükkan 4 metrekare. Dükkan geniş olsa belki daha değişik şeyler yapılabilir ama burada öyle bir şansımız yok. Biz de kişisel kıyafetlerimizi kalın tutuyoruz, o kadar. Pek bir şey yapamıyoruz. Parmaklarımız her kış çatlaktır, standarttır bizim için" dedi.

"Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için"

Kışın işlerinin daha iyi ve yoğun olduğunu söyleyen ayakkabı tamir ustası Kara, "Biz Türk insanı olarak ayakkabının delik olduğunu ancak yağmur suyu girdiği zaman fark ederiz. Başka türlü fark etme şansımız yok. Kış sezonu biraz daha hareketlidir" diye belirtirken, bir başka ayakkabı tamircisi Hasan Hüseyin Kızılarslan ise, "Kışın soğukla savaşıyoruz, zaten başka bir sıkıntımız yok bizim. Sadece soğuk. Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için. Isınmak için de elektrikli soba kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için
Esnafın soğuktan korunma çabası... Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için

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Eskişehir, Esnaf, Ekmek, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnafın soğuktan korunma çabası... 'Ekmek olsun da soğuk önemli değil bizim için' - Son Dakika


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