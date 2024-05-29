ESO Akademi'den mezun olan mekatronik uzmanlarına sertifikaları teslim edildi - Son Dakika
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ESO Akademi'den mezun olan mekatronik uzmanlarına sertifikaları teslim edildi

ESO Akademi\'den mezun olan mekatronik uzmanlarına sertifikaları teslim edildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Akademi'de eğitimlerini tamamlayan 22 mekatronik uzmanı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle düzenlenen törende sertifikalarını aldı. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, gençlerin meslek sahibi olmasının hedeflendiği ücretsiz teknik eğitimlere katılan mezunları kutladı ve gelecekteki başarılarını diledi. BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal ise nitelikli istihdama önem verdiklerini ve Eskişehir sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

29.05.2024 10:19
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Akademi'de eğitimlerini tamamlayan mekatronik uzmanları mezun oldu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile ESO tarafından Eskişehir'de gençlerin meslek sahibi olması hedefiyle yürüttüğü ücretsiz teknik eğitimlere katılan ve başarılı olan 22 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

"Hedefimiz genç istihdamının artırılması"

Sertifika töreninde konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "BEBKA'nın destekleriyle açtığımız ESO Akademi'den mezun olan gençlerimizi yürekten kutluyorum. Arzulu, istekli ve yılmadan eğitimlere devam ederek kolunuza bir altın bilezik taktınız. Ülkemize ve Eskişehir sanayisine büyük katkılarınız olacağına inanıyorum. Sizden ricam çalıştığınız iş yerinde hem değer üretin hem de geleceğinize yatırım yapın. Türkiye'nin girişimcilik hikayelerine ihtiyacı var. Biraz sebat etmeniz gerekiyor. Ama ısrarla devam edin. Kendi mesleğinizi ilerde nasıl yapacağınızın hayalini kurun. Unutmayın fırsatlar ülkesinde yaşıyorsunuz. Bize bu fırsatları sunan ve 100'üncü yılını kutladığımız cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Eğitimi kursiyerlerde hiçbir fire vermeden tamamladık. Çok başarılı bir program hayata geçirdik. İnşallah hepinizi Eskişehir'in güzide firmalarında güzel işlere yerleştirmek için de özel bir etkinlik düzenliyoruz. Hem sizlerin meslek sahibi olmanızı hem de firmalarımızın nitelikli personel sorununa katkı sunmayı arzu ediyoruz" dedi.

"Mesleki eğitime olan desteğimiz sürecek"

Törende konuşan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal ise, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı olarak nitelikli istihdama oldukça önem veriyoruz. Bunun için Eskişehir sanayinin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak, iş gücü potansiyelini ortaya çıkartarak, kalifiye elemanlar yetiştirmek ve nitelikli eleman sayısının artırılmasına yönelik uygulamalı mesleki eğitimler yolu ile istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Eskişehir Sanayi Odası iş birliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz 20 gün süren, 120 saat teorik ve pratik eğitimlerden oluşan dijital dönüşüm konularını da kapsayacak şekilde mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım temelli eğitimlerin verildiği uzmanlık programını başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Bu eğitimler sonrası ilimiz kalkınmasında oldukça önemli olan sanayi sektörünün birer ferdi olarak değerli katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyor, başarılarınızın devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Sertifika töreninde ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal ve eğitime katılan gençler yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESO Akademi'den mezun olan mekatronik uzmanlarına sertifikaları teslim edildi - Son Dakika

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