Espitdüzü Yayla Şenlikleri Renkli Görüntülerle Yapıldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Espitdüzü Yayla Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Şenliklere katılan Vali Selçuk Aslan, vatandaşlar birlikte horon oynadı.

Gümüşova ilçesi Dereköy mevkisinde bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen ve 4 köyün ortaklaşa yaptığı Espitdüzü Yayla Şenliği dostluk ve kardeşlik havasında gerçekleşti. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Vali Selçuk Aslan şenliğe katılarak horon oynadı.

Vali Aslan, geleneksel kültürün yaşatıldığı yayla şenliklerini devam ettiren herkese teşekkür etti. - DÜZCE