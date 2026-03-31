31.03.2026 14:12
Akbelen Ormanı'ndaki kamulaştırmaya karşı yapılan protestoda gözaltına alınan Esra Işık tutuklandı.

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan dava kapsamında dün yapılan bilirkişi keşfine yönelik protesto sırasında gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan 679 parsellik tarım arazisinin Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karşı 96 yurttaşın açtığı davada mahkeme bilirkişi keşfi gerçekleştirmiş, keşif sırasında yurttaşlar karara itiraz etmişti.

Keşif sırasında çıkan gerginlik sonrası Esra Işık gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Işık, sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esra Işık'ın annesi Nejla Işık, kararın ardından adliye önünde köylülerle birlikte yaptığı açıklamada, "Toprağımız için adalet istiyorduk şimdi evladımız için adalet isteyeceğiz. Dimdik uğurlayacağız onu. Biz utanılacak bir şey yapmadık. Bütün köylüyü almanız gerekecek. 7 yıldır bu mücadeleyi veren 20 kişiyi atacaklar hapse, İkizköy'ü öyle talan edecekler. Bir tek Esra'yı almakla olmaz bu iş. Anasını da alacak, babasını da alacak, kardeşini de alacak. Esra yalnız değil" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Tarım, Milas, Muğla, Çevre, Yerel, Son Dakika

Advertisement
