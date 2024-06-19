ESTRAM, Tramvay Seferlerinde Yaz Tarifesine Geçiyor

(ESKİŞEHİR) - ESTRAM, okulların kapanması nedeniyle 20 Haziran Perşembe gününden itibaren tramvay seferlerinde yaz tarifesi işletimine geçileceğini açıkladı.
ESTRAM'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"ESTRAM olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından, 20 Haziran Perşembe günü itibariyle yaz tarifesi işletimine geçiş yapıyoruz. Kıymetli Eskişehirliler güncel yaz dönemi sefer sıklıkları ve hareket saatleri bilgilerini ESTRAM web sayfamız olan www.estram.com.tr öğrenebilirsiniz."
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