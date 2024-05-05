Uçurtma etkinliğinde 7'den 70'e herkes çocuklar gibi eğlendi - Son Dakika
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Uçurtma etkinliğinde 7'den 70'e herkes çocuklar gibi eğlendi

ESTÜ Bahar Şenliği'nde düzenlenen uçurtma etkinliği, herkesin katılımıyla renkli ve keyifli dakikalar yaşattı. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği etkinliğe Eskişehirlilerin yanı sıra şehir dışından da katılımlar oldu. Etkinlikte uçurtma uçurma yanı sıra müzik, yarışmalar ve dans gösterileri de yapıldı. Katılımcılar, etkinliğin devamını dilerken, ESTÜ'ye teşekkür etti.

05.05.2024 22:08
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Uçurtma etkinliğinde 7'den 70'e herkes çocuklar gibi eğlendi

ESTÜ Bahar Şenliği'nde uçurtma etkinliği düzenlendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde baharın gelişini kutlamak ve dönem sonu sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak için düzenlenen Bahar Şenliği'nin son gününde uçurtma festivali düzenlendi.

ESTÜ'deki Bahar Şenliği'nin son gününde uçurtma etkinliği düzenlendi. Herkesin katılımına açık olan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılım ile gerçekleşen uçurtma etkinliğine Eskişehirlilerin yanı sıra şehir dışından da katılımların olduğu gözlemlendi. Keyifli ve ve renkli dakikaların yaşandığı etkinlikte 7'den 70'e herkes gökyüzünde rengarenk uçurtmalarını uçurdu. Uçurtma etkinliğinin yanı sıra müzik eşliğinde çeşitli yarışmalar ve dans gösterileri de yapıldı.

"Eskişehir'in en güzel etkinliklerinden birisi"

ESTÜ'nün düzenlemiş olduğu uçurtma uçurma etkinliğine eşi ve çocuğu ile birlikte katılan Mihriban Delibal, "Benim için ve özellikle oğlum için çok güzel geçiyor. Bence Eskişehir'in en güzel etkinliklerinden birisi. Biz buraya yeni geldik, eşimle beraber ilk etkinliğimiz oldu. Çok mutluyum, hem görsel olarak hem de etkinlik olarak çok güzel görünüyor. Biz çok eğleniyoruz. Çocuğum için de heyecan verici, ekstra bizim için de çok heyecan verici. Oğlum uçurtmayla ilk kez tanışıyor. Böyle bir etkinlik olduğu için hem kendi adıma hem de çocuğum adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ESTÜ böyle etkinliklerin devamını getirirse çok mutlu oluruz"

Ailesi ile birlikte etkinliğe gelen ve çocuklar gibi uçurtma uçurduğunu belirten Mesut Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün buraya öğlen ikide üç yaşındaki çocuğumla geldik. İkimiz de çocuklar gibi şendik. Bu güzel etkinlik için Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. Geldiğimde biraz şaşırdım beklediğimden daha çok insan vardı. Havanın kapalı olması aslında daha iyi oldu, güneş altında çocuklarımızla bu kadar eğlenemeyebilirdik. Mezun olduğum üniversitede şuan oğlumla çok güzel bir etkinlikteyim. ESTÜ böyle etkinliklerin devamını getirirse çok mutlu oluruz. Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan'a ayrıca teşekkür ederim.

Kaynak: İHA

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