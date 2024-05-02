ESTÜ Bahar Şenlikleri\'nde Rektör Özcan öğrencilerle oyunlar oynadı

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Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) geleneksel olarak düzenlenen ESTÜ Bahar Şenlikleri'ne katılan Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, voleybol başta olmak üzere öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nce geleneksel olarak kutlanan ESTÜ Bahar Şenlikleri, 2 Eylül Kampüsü'nde bugün itibariyle başladı. Etkinlik alanında öğrenci klüpleri stantlar kurup bilgilendirme yaparken, katılımcılar çeşitli oyun ve söylenen şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı.

Şenlik alanını ziyaret eden Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, öğrencilerle sohbet ederken, davet edildiği oyunlara katıldı. Özellikle voleybol ve ayak tenisindeki performansı ile alkışlanan Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, ESTÜ'lü öğrencilerle keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler Prof. Dr. Özcan ile sık sık hatıra fotoğrafı çekindi. Rektör, daha sonra öğrencilerin kurmuş olduğu stantları dolaşarak tek tek bilgi aldı.

"Bahar Şenlikleri'miz gerçekleşiyor"

Şenlik hakkında konuşan Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, "Üniversitemizde uzun yıllardır devam ettirdiğimiz ve geleneksel hale gelen 2 ila 4 Mayıs tarihleri arasında Bahar Şenlikleri'miz gerçekleşiyor. Bugün ilk günümüz, yarın da devam edeceğiz. Birçok etkinlik var. Son günde de uçurtma şenliğimiz olacak. Aslında uçurtma şenliği başka bir etkinlikti ama hep beraber daha iyi günler geçirelim diye biz buna dahil ettik. Sanatçılarımız olacak, akşamları konserlerimiz var. Bunun dışında gün içerisinde farklı farklı etkinlikler gerçekleşiyor. Spor müsabakaları oluyor, oyunlar oynanıyor ve eğlenceler düzenleniyor. Birçok kulübümüzün düzenlediği farklı farklı faaliyetler yapılacak. Az önce birkaç öğrenimiz yanımıza uğramıştı, o kadar mutlular ki anlatmam. Gerçekten onları mutlu görünce biz daha çok mutlu oluyoruz. Etrafa baktığımız zaman zaten herkesin mutluluğu yüzünden okunuyor. Biz bu tür etkinlikleri daha da sıkılaştırarak devam ettirmek istiyoruz. Biz öğrencilerimizin sosyalleşmesini, bir arada olmalarını ve birbirleriyle kaynaşmalarını çok arzu ediyoruz. Üniversite zaten bu demek ve bunun için de çaba gösteriyoruz" dedi.

"Rektörümüzle voleybol oynadık"

ESTÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulkadir Hacıgil ise şenlikler hakkında, "Biraz önce rektörümüzle voleybol oynadık, çok güzeldi. Üniversitede yapılacak aktiviteleri, spor salonlarını anlattı. Çok güzel aktiviteleri varmış. Bu sayede de biz daha çok sporla eşlik edeceğiz. Zaten voleybol topuyla futbol oynadık. Mükemmel oynuyor. Bir dost, bir arkadaş olarak geldi. Sınıf arkadaşımız gibi devam etti. Bir statü farkı gözetmeksizin bizimle beraberdi" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR