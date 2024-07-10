ESTÜ İçmimarlık Bölümü Öğrencileri Yıl Sonu Sergisini Espark AVM\'de Açtı

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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık Bölümü 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri 2023-2024 Yıl Sonu Sergisini Espark AVM sergi alanında açtı.

ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık Bölümü 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin proje, mobilya, iç mekanda renk ve tekstil bilgisi dersleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve ürünlerden oluşan 2023-2024 Yıl Sonu Sergisi, Espark AVM sergi alanında açıldı.

Sergilenen eserler üniversite ile toplum arasında bir köprü kuruyor

Serginin açılışında konuşan ESTÜ İçmimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Ülker, geleceğin üretim tekniklerinin çevreyi ve doğayı koruyacak geri dönüşüm ve ileri dönüşüm yöntemlerini geliştirmek olduğunu belirterek, sergilenen eserlerin üniversite ile toplum arasında bir köprü kurduğuna dikkat çekti. Yıl sonu sergisi sayesinde şehrin içmimarlık bölümünü daha yakından tanıma fırsatı bulduğuna vurgu yapan Ülker, serginin üniversite sınavına girmiş olan gençlerin bölüm tercihleri için de faydalı olacağını dile getirdi. Atıkların ürünleştirilmesi temasıyla geri dönüşüm ve ileri dönüşüm kavramlarını geleneksel yöntemler ile yeni tasarımlar halinde ortaya koyan yıl sonu sergisi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek. - ESKİŞEHİR