ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'dan Prof. Dr. Bekir Karasu için taziye mesajı - Son Dakika
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ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'dan Prof. Dr. Bekir Karasu için taziye mesajı

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan\'dan Prof. Dr. Bekir Karasu için taziye mesajı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Bekir Karasu'yla ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Karasu'nun cansız bedeni, eli ve ayakları bağlanmış halde Porsuk Çayı'nda bulunmuştu.

02.07.2024 11:08
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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Bekir Karasu'yla ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni, 27 Haziran Perşembe günü sonrası kendisinden bir daha haber alınamamasının ardından dün Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde eli ve ayakları bağlanmış halde bulundu. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan bir mesaj yayımladı. Mesajında Karasu'nun yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileyen Özcan, "Üniversitemiz Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamız Prof. Drr. Bekir Karasu'ya Allah'tan rahmet, üniversitemiz camiasına, kederli ailesine ve tüm severlerine sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'dan Prof. Dr. Bekir Karasu için taziye mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'dan Prof. Dr. Bekir Karasu için taziye mesajı - Son Dakika
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