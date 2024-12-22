Etimesgut'ta Mescitte Ezan Okunmama İddiası - Son Dakika
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Yerel

Etimesgut'ta Mescitte Ezan Okunmama İddiası

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'ndeki mescitte ezan okutulmama kararı alındığı iddiaları gündeme geldi. Vatandaşlar, sessizliğin sebebini yeni yönetimin çocukların rahatsız olmaması gerekçesiyle aldığı karar olarak gösterdiğini öne sürdü. Ancak belediye kaynakları, mescitteki ses sisteminin arızalı olduğunu belirtti.

22.12.2024 12:51
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, belediye tarafından ilçede bulunan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan mescitte ezan okutulmama kararı alındığını iddia etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan mescide namaz kılmak için giden bazı vatandaşlar, diğer camilerden ezan okunduğu esnasında mescitte ezan sesinin yükselmediğini fark etti. İlçe sakinleri ezan okunmamasının sebebinin ise 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Etimesgut'ta yeni yönetim tarafından çevrede bulunan kreşteki çocukların rahatsız olduğu gerekçesiyle alındığını iddia etti. Belediye kaynaklarından alınan bilgilere göre, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mescitte içerisinde yer alan ses sisteminin arızalanmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Bir ilçe sakini ise diğer camilerde ezanın okunduğu esnada mescitte ezan okunmadığını belirterek, "Yeni gelen yönetim burada kreşteki çocuklar rahatsız oluyorlar diye ezan okunmuyor diyorlar ama hiç alakası yok. CHP'nin yeni başkanı herhalde bir karar almış. Arıza diyorlar ama yukarıdan gelen baskıyla okunmuyormuş, bunu duyduk. Çok ayıp bir şey ama CHP ezana karşı diyoruz kabul etmiyorlar ama bu canlı örneği" yorumunda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Etimesgut'ta Mescitte Ezan Okunmama İddiası - Son Dakika

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