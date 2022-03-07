ETSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda - Son Dakika
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ETSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda

07.03.2022 14:29
ETSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Atatürk Üniversitesi'nin, bölgedeki 10 paydaş üniversitenin desteği ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2022'de (DAKAF 2022) stant açtı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Atatürk Üniversitesi'nin, bölgedeki 10 paydaş üniversitenin desteği ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2022'de (DAKAF 2022) stant açtı.

MNG Expo Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde geniş bir katılımla düzenlenen açılış töreninde konuşmaların ardından fuarın sponsorlarına teşekkür plaketi verildi. Fuarın ana sponsorlarından olan ETSO'nun plaketini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat'a verdi. Fotoğraf çekiminin ardından fuarın açış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği ETSO'nun standında, Oda bünyesinde faaliyet gösteren, Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Ticaret Sicili Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu Temsilciliği ve Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) yer aldı. Standı gezen üniversite öğrencileri, hem Oda'nın faaliyetleri hakkında bilgi aldı hem de hayalini kurdukları iş ve kariyer planlarını ETSO yöneticileri ve personeliyle paylaştılar.

7-8 Mart tarihlerinde açık kalacak fuarda, bölgedeki üniversitelerde öğrenim gören binlerce üniversite öğrencisi iş ve kariyer imkanlarını araştıracak. - ERZURUM

ETSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda
ETSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda

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Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu, Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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