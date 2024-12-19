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ETÜ'de Evren Konferansı

ETÜ\'de Evren Konferansı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 'Evrenin Doğumu ve Ölümü' konferansı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

19.12.2024 13:37
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Evrenin Doğumu ve Ölümü" konferansı gerçekleştirildi.

ETÜ ile Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. arasında 2022 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda "Evrenin Doğumu ve Ölümü" konulu konferans düzenlendi.

Yoğun ilgi gösterilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal, akademisyenler ile ETÜ'den ve Atatürk Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda dinleyicilere hitap eden Plan-S Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Umut Yıldız evrenin oluşumu, karanlık madde, karanlık enerji, evrenin genişlemesi ve evrenin sonu gibi dikkat çekici konular hakkında bilgiler verdi ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ETÜ'de Evren Konferansı - Son Dakika

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