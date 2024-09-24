ETÜ\'den 6 Bilim İnsanı Stanford Listesinde

Yerel

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede, bu yıl da Erzurum Teknik Üniversitesi'nden (ETÜ) 6 isim yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. IOANNIDIS ve araştırma ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeksi, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi akademik performansın baz alınarak yapılan değerlendirme ile "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olarak iki farklı kategoriye girmeye hak kazanan bilim insanları belirlendi.

2023 yılında yapılan çalışmaların dikkate alınarak hazırlanan listede ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Salih Akpınar, Doç. Dr. Mehmet Bayğın, Doç. Dr. Faraz Afşar ve Fen Fakültesinden Prof. Dr. Güven Turgut "Yıllık Etki" kategorisinde listeye girerken Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. İrfan Kaymaz "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde yer aldı. - ERZURUM