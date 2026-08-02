ETÜ Tercih Günleri Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), üniversite tercih sürecindeki aday öğrencilere rehberlik etmek amacıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda "Tercih Günleri" standı açtı. Akademisyenler ve uzman personelin görev aldığı stantta, aday öğrenciler ve velilere üniversitenin akademik programları, eğitim imkanları ve öğrenci yaşamına ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapılıyor.

Üniversite tercih döneminde aday öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunmayı hedefleyen ETÜ, Yakutiye Kent Meydanı'nda kurduğu stantla ziyaretçilerini ağırlıyor. 31 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında her gün 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak stantta, üniversitenin akademik birimleri ve uygulama merkezleri aday öğrencilerle bir araya geliyor.

Stantta; Edebiyat, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri ile Spor Bilimleri Fakültelerinin tüm bölümlerinden akademisyenler görev alıyor. Bunun yanı sıra Kristal Girişimcilik Merkezi, Teknoloji Takımları Koordinatörlüğü ile Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) uzmanları da aday öğrencilere ve velilere eğitim olanakları, kariyer planlaması, girişimcilik faaliyetleri, teknoloji çalışmaları ve üniversite yaşamına ilişkin merak edilen konularda bilgi veriyor.

Tercih Günleri kapsamında kurulan standı ziyaret eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da aday öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin tercih sürecine ilişkin sorularını dinleyen Çakmak, ETÜ'nün eğitim anlayışı, araştırma altyapısı, sosyal imkanları ve öğrenci odaklı yaklaşımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tercih Günleri etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite tercihinin gençlerin geleceklerini şekillendiren en önemli kararlardan biri olduğunu belirterek, bu süreçte aday öğrencilerin doğru bilgiye doğrudan ulaşmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

ETÜ'nün güçlü akademik kadrosu, araştırma altyapısı, uygulamalı eğitim anlayışı ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla gençlere nitelikli bir üniversite deneyimi sunduğunu ifade eden Çakmak, "Tercih sürecindeki tüm aday öğrencilerimizi ve ailelerini Yakutiye Kent Meydanı'ndaki standımıza bekliyoruz. Akademisyenlerimiz ve uzman ekiplerimiz, üniversitemizle ilgili merak edilen tüm soruları yanıtlamak ve tercih sürecinde adaylarımıza rehberlik etmek için burada görev yapıyor. Gençlerimizi ETÜ Ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz." Dedi.