ETÜ, Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumunda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ETÜ, Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumunda

ETÜ, Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumunda

ETÜ, İstanbul'daki forumda Özbek üniversiteleriyle iş birlikleri için protokoller imzaladı.

01.10.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye- Özbekistan Eğitim Forumu'nda yer aldı. Türkiye'den ve Özbekistan'dan çok sayıda üniversitenin iştirak ettiği eğitim formuna ETÜ adına Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim katıldı.

Eğitim forumunda Özbekistan üniversiteleri ile ETÜ arasında Erasmus+ KA171 projesi ve Memorandum of Understanding (MoU) ikili iş birliklerine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Namangan Institute of Textile Industry, Fergana Polytechnic Institute, Karakalpak State University, Bukhara Engineering-Technological Institute, Bukhara State University, Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy ve Zarmed University olmak üzere 8 Özbekistan üniversitesi ile ETÜ arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlerin ortaklaşa düzenlenmesini kapsayan Sosyal ve Bilimsel İş Birliği Protokolleri imzalandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Özbekistan, İstanbul, Türkiye, erzurum, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ, Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:26:28. #1.13#
SON DAKİKA: ETÜ, Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement