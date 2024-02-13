ETÜ ve ETSO, TOBB ile iş birliği protokolü imzaladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ortaklığıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu ve Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim'in yanı sıra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, TOBB Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Meryem Kübra Alioğulları ve TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu İl Başkanı İsmail Suci katıldı.
İmzalanan protokol ile kurumlar arasında iş birliği köprüsünü geliştirmek, Erzurum'da sanayi ve ticaretin gelişimine katkı sunmak, bilimsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, ortak proje geliştirmek ve ETÜ bünyesinde faaliyet gösteren İnovatif Gençlik Topluluğu ile girişimcilik, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik temalı çalışmalar yapılması hedefleniyor.
Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum'daki tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek: "Şehrimize ve ülkemize katma değer sağlayacak projelere her zaman kapımız açık. Üniversite olarak bilgi birikimimizi ve imkanlarımızı toplumun yararına kullanmak bizim temel sorumluluklarımızdan. Bu kapsamda ETSO, TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu ve Erzurum İl Kadın Girişimciler Kuruluyla imzaladığımız protokolle girişimcilerimizin hayallerine giden yolda destek sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM
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