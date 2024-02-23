Eurocup Turkey Kuaför Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Global Fashion Progress Uluslararası Yarışmaya katılan Eurocup Turkey Kuaför Milli Takımı, kuaför Erkan Engin önderliğinde Avrupa Şampiyonu oldu.
18-19 Şubat tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşen Global Fashion Progress Uluslararası Yarışmaya Eurocup Turkey Kuaför Milli Takımı katıldı. Tiran'da bir otelde gerçekleşen uluslararası yarışmada 22 ülkenin milli takımları şampiyonluk için mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarda Türk Milli Takımı, 'Mevsimlerin Dönüşümü' adlı klasik kesim ile Avrupa Şampiyonu olarak büyük başarı elde etti. Yarışmada İtalya Milli Takımı 2'inci olurken Montenegro ise 3'üncü oldu.
Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan GFP Başkanı ve Milli Takım kaptanı Erkan Engin, " Türkiye'nin katıldığı her yarışmada şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya inşallah devam edeceğiz. Takım olarak başardığımız bu anlamlı yarışmada bizlere destek olan başta Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ TSO Başkanı İdris Alan olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi. - ELAZIĞ
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