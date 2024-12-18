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Eurofighter'lar Ankara'ya İndi

Eurofighter\'lar Ankara\'ya İndi

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter uçakları, Mürted Hava Meydanı'na indi.

18.12.2024 14:47
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Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter tipi savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

Türkiye'nin satın almak için talepte bulunduğu, Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı. Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter, gerçekleştirdiği inişin ardından Türk yetkililer tarafından incelenecek. İki Eurofighter'a inişi sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

Uçakların geleceğini Bakan Güler duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde medya temsilcileri ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde sürüyor. Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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