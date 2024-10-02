Evcil Hayvan Sahipliği Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Evcil Hayvan Sahipliği Artıyor

Mars Incorporated'ın araştırmasına göre, sahiplerin %47'si ilk kez evcil hayvan sahibi oluyor.

02.10.2024 14:51
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Mars Incorporated, evcil hayvan sahipleri ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, evcil hayvan sahipliğinin artığı belirtilirken, ankete katılanların yüzde 47'sinin ise ilk kez evcil hayvan sahibi olduğu ifade edildi.

Evcil hayvan bakım ürünleri ile hizmetleri, şekerleme, atıştırmalık ve gıda alanlarında dünyanın önde gelen birçok markanın üreticisi Mars Incorporated, evcil hayvan sahipleri ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 20 ülkede 20 binden fazla evcil hayvan sahibinin görüşleriyle yapıldı. Araştırmada, sahiplenmedeki kuşak farklılıkları, en yaygın ırklar ve dünyanın dört bir yanındaki evcil hayvan sahiplerinin yaşadığı sorunlu noktalara ilişkin yeni bilgilere de değinildi. Araştırmaya göre; kedi ve köpek sahiplerinin üçte birinden fazlası (yüzde 37) evcil hayvanlarını hayatlarındaki en önemli şey olarak görüyor.

Mars Pet Nutrition Başkanı Ikdeep Singh, "Ankete katılanların neredeyse yarısı (yüzde 47) ilk kez evcil hayvan sahibi oluyor ve bu da yeni bir evcil hayvan ebeveynleri dönemine işaret ediyor" dedi.

Singh, "Dünyanın önde gelen evcil hayvan bakım şirketi olarak, evcil hayvan ebeveynlerinin sorunlarını çözmek üzere sürekli yenilikler yapmak ve uyum sağlamak için bu çalışmadan elde ettiğimiz bilgileri kullanarak, evcil hayvan ebeveynliğinde bir sonraki büyük adım üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca şirket, Mars Evcil Hayvan Sahiplendirme Hafta Sonu etkinliğini duyurdu. Dünya genelinde daha fazla evcil hayvan sahiplenilmesini teşvik etmek amacıyla yapılacak etkinlik; Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'daki 12 ülkede gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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