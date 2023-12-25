 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Evde Dağ Motosikleti Yapan Adam - Son Dakika
Üye Girişi

Evde Dağ Motosikleti Yapan Adam

Düzce'de evinin altında dağ motosikleti yapan Muhammet Çakır, kendi imkanlarıyla daha güçlü bir motor yaparak ormanlarda gezinti yapmayı planlıyor.

Evde Dağ Motosikleti Yapan Adam
25.12.2023 - 12:35,
Abone Ol

- Kendi imkanlarıyla evinin altında dağ motoru yaptı

DÜZCE - Düzce'de evinin altında dağ motosikleti yapan Muhammet Çakır, piyasada bulunan bir çok motordan daha güçlü motor ile ormanlara çıkmayı bekliyor.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde arkadaşları ile ormanlarda cross motorları ile safari yapan Muhammet Çakır, tamire verdiği motoru yapılamayınca kolları sıvadı. Evinin altına atölye kuran Çakır, bir çok ustanın "çöpe at" dediği motorun arızasını gidermeye başladı. Uzun uğraşlar sonrasında motosikletin bir çok parçasını toparlayan Çakır, dağ motosikletini kendi imkanlarıyla yaptı.

Evinin altında dağ motorunu tamir etme sürecini anlatan Muhammet Çakır, "Biz kendi aramızda cross motoru topluyoruz. Motoru 3 sene önce aldık ve buralarda yaptırmak istedik, olmadı bir türlü ayar tutmadı. En son tutmayınca kenara koyduk. Daha sonra elimizden geldiği için bakayım dedim. Yapabilir miyiz? derken bu sonuca geldi. Motosikletin alt bölümünü değiştirdik. Isı soğutma vardı şimdi hava soğutma var. 250'lik piston silindiri kendimiz yaptık. Bir çok işini kendimiz yaptık. Tork canavarı oldu diyebiliriz. Motorun gücü diğer motorlardan çok daha farklı oldu. Hız olarak bir fark yok ama tork olarak çok farkı var. Bu sporun masrafı çıkıyor. Dağda düştüğümüzde bir ustaya gidiyoruz. Ustalar bize çok iyi iş çıkartmayınca bizde kendimiz bu işleri yaptık. Böyle daha zevkli oluyor. Kendi arkadaş grubumuz var bizim. Onların motorlarını da yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Muhammet Çakır, tamir ettiği motosiklet ile dağlara çıkacağı günü bekliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumayeri, Düzce, Yerel, Teknoloji, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evde Dağ Motosikleti Yapan Adam - Son Dakika


13:29
Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi

Son Dakika
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:46 Sırbistan'da seçimde hile olduğunu savunan halk, belediye binasını bastı! Cumhurbaşkanı Vucic "Evde kalın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: Evde Dağ Motosikleti Yapan Adam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement