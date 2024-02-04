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Evi yanan ailenin yaralarını Babadağ Belediyesi saracak

DENİZLİ - Denizli'nin geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara Babadağ Belediyesi sahip çıktı.

Yangın, 26 Ocak 2024'te Babadağ ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kısa sürede büyüyen yangın evi küle çevirdi. Evde yaşayan Şahin Karabulut ve 80 yaşındaki annesi Fikriye Karabulut ise yangından son anda kurtulabildi. Babadağ Belediyesi ekipleri, kullanılamaz hale gelen evin enkazını kaldırma çalışması gerçekleştirdi. Soğuk kış günleri devam ederken evsiz kalan aileye ise Babadağ Belediyesi sahip çıktı. Babadağ Belediyesi Başkanı Ali Atlı, yaşanan talihsiz olay sonrası aileye belediye olarak destek vereceklerini ifade etti. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yapan Başkan Atlı, "Geçtiğimiz günlerde çıkan yangın felaketinde kaybettiğimiz evin enkazı belediye ekiplerimiz tarafından temizlendi. Belediye olarak yangından etkilenen ailemizin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Dayanışma içinde, birlikte daha güçlüyüz. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.