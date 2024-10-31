Evlat Nöbetine Şarkı Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Evlat Nöbetine Şarkı Engeli

Van'da aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için 90 haftadır eylem yapıyor; DEM şarkılarla baskı kuruyor.

31.10.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM, anneleri evlat nöbetinden vazgeçirmek için şarkı çalıyor

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı haftada da devam ederken, DEM İl örgütü son haftalarda çaldığı şarkılarla aileleri vazgeçirmeye çalışıyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 90'ıncı haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler. Diyarbakır'da başlayan mücadelelerini Van'da da yaz kış demeden sürdürdüklerini ifade eden anne Nazlı Sancar, HDP ve PKK'ya ateş püskürdü. Özellikle son haftalarda DEM Van İl Örgütü tarafından isminin olduğu Kürtçe şarkıyı çalarak kendisini pes ettirilmeye çalışıldığını vurgulayan Sancar, "Ben onların karşısında boynumu eğmediğim için, Van'da eylem başlattığım için, onlardan korkmadığım için kaç haftadır benim ismimin olduğu bu şarkıyı çalıyorlar. Bizi tahrik ediyorlar ama biz burada pes etmiyoruz. Onlar ne yapsalar ne etseler ben pes etmiyorum ve bu kapıdan ayrılmıyorum" dedi.

Her hafta bir ümitle geldiklerini aktaran Sancar, "Belki çocuklarımız bizi görür, bizi duyar da gelirler diye her hafta bir ümitle geliyoruz. Şeyma kızım etrafına baksana? Etrafında HDP'li bir milletvekilinin kızı var mı? Ben seni okuttum. Sen okuyacaktın, avukat olacaktın. Onların çocukları Avrupa'da 7 dil öğreniyorlar. Bizim çocuklarımızı neden dağlarda, mağaralarda ölmeleri için gönderiyorlar. Gel bu katillere güvenme kızım. Bunlar vatan hainidirler. Onlar asker, polisleri öldürüyorlar. Sen kardeş katili mi olacaksın kızım. Allah rızası için anneni duyuyorsan, anneni görüyorsan ben burada hasretle seni bekliyorum. Senin peşini bırakmayacağım. Son nefesime kadar da bu katil kapısından ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Terör, PKK, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evlat Nöbetine Şarkı Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 00:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: Evlat Nöbetine Şarkı Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.