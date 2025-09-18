Evlenecek Gençlere Destek Projesi - Son Dakika
Evlenecek Gençlere Destek Projesi

Evlenecek Gençlere Destek Projesi
18.09.2025 11:28
Gediz'de gençlerin evlilik hazırlıkları için indirimli mobilya ve faizsiz kredi desteği sağlanacak.

Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, evlenecek gençleri desteklemek amacıyla yerel firmalarla iş birliği protokolleri imzalamaya başladı. Bu iş birliği sayesinde, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden faydalanan çiftler, faizsiz krediye ek olarak düğün hazırlıklarında indirimlerden yararlanabilecek.

Bu kapsamda, Gediz'de faaliyet gösteren uluslararası mobilya firması ile bir anlaşma imzalandı. Anlaşma ile, e-Devlet üzerinden evlilik kredisi başvurusu olumlu değerlendirilen genç çiftlerin mobilya alışverişlerinde özel indirimlerden faydalanabilmesi sağlandı.

Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Güner Yiğit, projenin önemine değinerek, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen bu proje ile evlenecek gençlerimizin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, yerel firmalarımızla yürüttüğümüz iş birliği çalışmaları sayesinde, gençlerimizin evlilik hazırlıkları sürecini daha kolay ve ekonomik hale getirmeyi hedefliyoruz. İlk olarak bir mobilya firması ile imzaladığımız bu anlaşmanın, diğer firmalarımıza da örnek olmasını temenni ediyor, genç çiftlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bu iş birliğinin, gençlerin evliliğe teşvik edilmesinde önemli bir rol oynaması ve ilçe ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor. Mobilya firması Yönetim Kurulu Başkanı Abdüssamet Kocadağ'a da desteklerinden dolayı teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
