Evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı TSK'ya bağışladı - Son Dakika
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Evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı TSK'ya bağışladı

Evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı TSK\'ya bağışladı

Antalya'nın Serik ilçesinde asgari ücretle çalışan Arif Yağcı, evlenmek için 10 yıldır biriktirdiği 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

12.02.2025 14:18
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Antalya'nın Serik ilçesinde asgari ücretle çalışan Arif Yağcı, evlenmek için 10 yıldır biriktirdiği 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Yağcı, "Önce evlenmek istedim nasibim çıkmadı. Hayırlısı ile bir kısmet bulamazsam bu birikimimi TSK'ya bağışlayacağım diyordum. Bundan sonra param biriktiği zaman yardım etmeye devam edeceğim" dedi.

Serik ilçesi Burmahancı Mahallesi'nde babası ile birlikte yaşayan ve bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde asgari ücretle çalışan Arif Yağcı, evlenme hayali kurduğu hayatta nasibi çıkmayınca biriktirdiği 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Yapılan bağış sonrası plaket ve övünç madalyası ile ödüllendirilen Yağcı, kendisinin vatansever biri olduğunu ve yardım etmeye devam edeceğini söyledi.

"Bendeki vatan sevgisi çocukluğumdan bu yana var"

Yaptığı yardımdan dolayı çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten Arif Yağcı, "Bendeki vatan sevgisi çocukluğumdan bu yana var. Askerliği severim. Şu an benim ülkem zor durumda, savaşın içindeyiz kim ne derse desin. Yardım etmem gerektiğini hissettiğim için yaptım. Şu an dış güçlerin ajanları ülkemizde cirit atıyor. Benim ülkemin bir sürü mühendisi şehit oldu, onların ruhları şad olsun. Ülkemin buna ihtiyacı var, onun için yardım ettim. Kesinlikle başka bir amacım yok. Ben asgari ücretle çalışan birisiyim. Biriktirdiğim 200 bin lira parayı orduma Allah kabul etsin yardım ettim. Ben bu yaptığım yardımdan dolayı birçok arkadaşımdan olumlu tepkiler aldım. Dışarıdan bazı kişiler de olumlu cevaplar verdi. Olumsuz cevap verenlere kulak asmıyorum. Buna siyasi düşünceleri alet etmenin bir anlamı yok. Ordu hepimizin ordusu. Bu işin sağcısı solcusu yok. Onlara da gülüp geçiyorum. Demek ki bir savaş olsa ilk bu insanlar bu ülkeyi terk edecekler, ben onu anlıyorum" diye konuştu.

"Beni mutlu ettiler"

Yaptığı bağış sonrası derneğin yaptığı ziyaretten çok onur duyduğunu anlatan Yağcı, "Ben babamla birlikte yaşıyorum. Başka kimsem yok. Ailem de gayet mutlu oldu. Benim yardımlarım devam edecek. Hatta bu ay başka insanlara da 30 bin lira yardımım oldu. Elimden geldiği sürece herkese yardımcı olmaya çalışacağım. Allah yeter ki yolumuzu açık etsin. Bize versin ki biz de olmayan insanlara yardımcı olalım. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığım bu yardım için övünç madalyası ve teşekkür mektubu verdi. İzmir'den gelen bir albayım, bizzat getirerek teslim etti. Unutulmamak, gelip ziyarette bulunmaları ayrı bir onur kaynağı. Benim için sürpriz oldu. Beni mutlu ettiler. İnsan başka ne hissedebilir ki. Allah devletimize zeval vermesin, ordumuz her zaman için güçlü olsun. Önemli olan bu topraklarda mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamak. Başka gidecek vatanımız yok bizim. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı gibi bizler de çocuklarımıza kıyamete kadar miras bırakacağız" ifadesini kullandı.

"Evlenmek istedim, nasibim çıkmadı"

Birikimiyle istese aracını değiştirebileceğini ama içindeki vatan sevgisinin daha değerli olduğunu söyleyen Arif Yağcı, "Şu an kullandığım arabam 2003 model. Ben bu arabayı değiştirmek isteseydim değiştirirdim. Fakat benim her türlü işimi görüyor. Vatan sevgisi daha fazla olduğu için araba değiştirmeye gerek yok. Benim işimi görenle yetinmesini bileceğiz. Azı bilmeyen çoğa kanaat edemez. Evin olmuş, araban olmuş boş. Boyunduruk altında yaşamak iyi bir şey mi. Kesinlikle değil. Parayı biriktirmeye başlayalı uzun zaman oldu. Yaklaşık 10 sene kadar. Önce evlenmek istedim, nasibim çıkmadı. Ben sürekli söylediğim bir şey vardı. Hayırlısı ile bir kısmet bulamazsam bu birikimimi TSK'ya bağışlayacağım diyordum. Bundan sonra da olduğu zaman, biriktiği zaman yardım edeceğim yerler bellidir. Ettiğim yardımları kesinlikle kimse bilmez. Allah sağlık, sıhhat ve huzur versin yine yardıma devam" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı TSK'ya bağışladı - Son Dakika

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