Üye Girişi
Evlerin yeni gözdesi bu perdeler - Son Dakika

Evlerin yeni gözdesi bu perdeler

08.01.2022 12:56
Evlerin yeni gözdesi bu perdeler

Eskişehir'de memurlar ve öğrenciler, odaya giren ışığı tamamen kesmesi ve kullanışlı olmasından dolayı karartma perdeye ilgi göstermeye başladı.

Eskişehir'de memurlar ve öğrenciler, odaya giren ışığı tamamen kesmesi ve kullanışlı olmasından dolayı karartma perdeye ilgi göstermeye başladı.

Tüm evlerin vazgeçilmezlerinden olan klasik tül ve stor perdeler, 2000'li yılların başından itibaren panjurların etkisini kaybetmesiyle yerini karartma perdelere bıraktı. Eskişehir'de 46 yıldır perdeci dükkanı işleten Osman Akkurt, " Son yıllarda yaşanan ilgiyle birlikte artık neredeyse üç evden birinde karartma perde kullanılıyor" dedi.

"Panjurların azalması karartma perdeye olan ihtiyacı arttırdı"

Kullanımının kolaylığı sayesinde vatandaşların daha fazla tercih ettiğinin altını çizen Akkurt, "Karartma perdeler ışık ve güneş geçirmemesinden dolayı artık insanlar tarafından daha fazla ilgi görüyor. Önceden stor ve saten perdeler ilgi görüyordu. Tabii ki eskiden evlerde panjur bulunmasından dolayı çok fazla ihtiyaç olmuyordu. Artık evlerde panjur kullanımı çok azaldı. Hem temizliğinin zor olması hem de uğraştırıcı olmasından dolayı vatandaşlar artık panjur tercih etmiyor. Karartma perdeler yaklaşık 5 yıldır bilinmeye başlandı. Ancak özellikle son 2 yıldır satışlarımızın çoğu karartma perdeler üzerinden oluyor. 3 kat özel dokuması sayesinde yazın eve güneş girmesini önleyerek sıcaktan korunmayı sağlıyor. Hatta çift taraflı kullanabilme özelliği de vatandaşların tercih etme sebepleri arasında yer alıyor. Biraz pahalı olmasından dolayı vatandaşlar şikayetçi olabiliyor ama işe yaradığını gördükçe onlar da memnun kalıyorlar. Fiyatlar arasında renk ve tarza göre farklar çok fazla olabiliyor. İlla bir fiyat vermek gerekirse 200 TL ile 500 TL arasında değişen fiyatlar mevcut" diye belirtti.

"Memur ve öğrencilerin vazgeçilmezi haline geldi"

Koronavirüs döneminde evden çalışmaların artmasıyla karartma perdeye ilginin arttığının altını çizen Akkurt, "Daha çok çalışan memurlar veya öğrenciler karartma perdelere ilgi gösteriyor. Bu perdeler memur ve öğrencilerin vazgeçilmezi haline geldi. Sabah erken saatte kalkabilmek adına gece dışarıdan gelecek ışığı tamamen kestiği için memurlar son zamanlarda tercih etmeye başladı. Bunun dışında ışık sevmeyen ve evinde film izlemek isteyen öğrenciler de talep göstermeye başladı. Özellikle bilgisayarla iş yapan insanların da ekranlarını daha rahat görebilmeleri açısından bir numaralı tercih haline geldi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Evlerin yeni gözdesi bu perdeler
Evlerin yeni gözdesi bu perdeler
Evlerin yeni gözdesi bu perdeler
Evlerin yeni gözdesi bu perdeler

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Eskişehir, Memur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evlerin yeni gözdesi bu perdeler - Son Dakika


Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi! Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi!         
12:51
Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!         
16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36

Son Dakika Haberleri
12:50 Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi!
12:42 Koronavirüs dalgası futbol dünyasını vurmaya devam ediyor! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!
12:32 Bakan Bilgin'den EYT'lileri üzecek açıklama: Gündemimizde ama öncelikli konular arasında değil
12:23 Ülkeyi terk ettiği söyleniyordu! Sözcüsünden açıklama geldi: Nazarbayev Kazakistan'da!
12:12 Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor
12:11 Löw'den, Fenerbahçe itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!
12:10 Yorgana sarıp kaçıracaklardı! Hatay'da genç kadın evinde darp edildi
11:53 Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım
11:50 Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı
11:45 TESK Başkanı: Dar gelirlilerin yükünün azaltılması için gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 olsun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 13:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: Evlerin yeni gözdesi bu perdeler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement