Evlilik İptali Davasına Erteleme - Son Dakika
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Evlilik İptali Davasına Erteleme

İnan Kıraç ve Emine Alagonya'nın evliliğinin iptali davası ertelendi, gizlilik kararı alındı.

04.03.2025 22:40
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Emine Alagonya ile iş adamı İnan Kıraç'ın yaptığı evliliğin iptali istemiyle açılan davada mahkeme, vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Dosyaya gizlilik kararı verildi.

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyete çıktı. Kıraç'a yapılan testler sonrasında oluşturulan rapor mahkemeye gönderildi.

Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği aktarıldı. Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen 'evlenmenin iptali' davasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Dosyaya ayrıca gizlilik kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Evlilik İptali Davasına Erteleme - Son Dakika

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