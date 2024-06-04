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Evlilik Okulu'nda eğitim gören 530 çifte sertifika

GAZİANTEP - Aile kavramının sağlam temeller üzerine kurması için Şahinbey Belediyesi tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen Evlilik Okulu Projesi'nden mezun olan 530 çift daha sertifikalarını aldı.

Toplumun temel taşı olan aile yapısının korunması evli ve evlenecek olan çiftlerin bir biri ile diyaloglarını daha sağlam temeller üzerine kurmayı hedefleyen Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Evlilik Okulu projesini yürütürken bu zamana kadar 49.345 çifte eğitim verildi. 2009 yılından bu yana düzenlenen projede çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılıyor.

"Evlilik toplumumuzun çekirdek yapısıdır"

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Allah çiftlerimizi mesut ve bahtiyar eylesin. Şahinbey Belediyesi olarak evlilikte yanınızda olduğumuz gibi çocuklarınız olduğunda da yanınızda olacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana 'Hoş Geldin Bebek' projemiz ile evinizdeki ilk ziyaretçiniz Şahinbey Belediyesi olacak. Bebeğinizin bakımı ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Sonraki yıllarda da ana sınıfından başlayarak eğitimlerinde de onların yanında olacağız. Evlilik insan hayatında çok önemli bir dönüm noktası. İnsana hem dünyasını hem de ahiretini kazandıracak bir müessese. Eşinizle iyi iseniz eviniz cennet hayatı, eşinizle aranız iyi değilse eviniz cehennem hayatına döner. Bu nedenle eşler birbiriyle iyi olmak zorunda. Aile mutlu olursa toplumda huzurlu olur. Bu nedenle elimizden geldiği kadar fedakarlık yaparak aileyi ayakta tutmaya gayret etmemiz gerekiyor. Şimdiden tüm çiftlerimizi tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum" diye konuştu.