Evlilik Okulu'nda eğitim gören 530 çifte sertifika - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Evlilik Okulu'nda eğitim gören 530 çifte sertifika

Aile kavramının sağlam temeller üzerine kurulması için Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Projesi'nden mezun olan 530 çift sertifikalarını aldı. Proje kapsamında çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılıyor.

04.06.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evlilik Okulu'nda eğitim gören 530 çifte sertifika

GAZİANTEP - Aile kavramının sağlam temeller üzerine kurması için Şahinbey Belediyesi tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen Evlilik Okulu Projesi'nden mezun olan 530 çift daha sertifikalarını aldı.

Toplumun temel taşı olan aile yapısının korunması evli ve evlenecek olan çiftlerin bir biri ile diyaloglarını daha sağlam temeller üzerine kurmayı hedefleyen Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Evlilik Okulu projesini yürütürken bu zamana kadar 49.345 çifte eğitim verildi. 2009 yılından bu yana düzenlenen projede çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılıyor.

"Evlilik toplumumuzun çekirdek yapısıdır"

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Allah çiftlerimizi mesut ve bahtiyar eylesin. Şahinbey Belediyesi olarak evlilikte yanınızda olduğumuz gibi çocuklarınız olduğunda da yanınızda olacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana 'Hoş Geldin Bebek' projemiz ile evinizdeki ilk ziyaretçiniz Şahinbey Belediyesi olacak. Bebeğinizin bakımı ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Sonraki yıllarda da ana sınıfından başlayarak eğitimlerinde de onların yanında olacağız. Evlilik insan hayatında çok önemli bir dönüm noktası. İnsana hem dünyasını hem de ahiretini kazandıracak bir müessese. Eşinizle iyi iseniz eviniz cennet hayatı, eşinizle aranız iyi değilse eviniz cehennem hayatına döner. Bu nedenle eşler birbiriyle iyi olmak zorunda. Aile mutlu olursa toplumda huzurlu olur. Bu nedenle elimizden geldiği kadar fedakarlık yaparak aileyi ayakta tutmaya gayret etmemiz gerekiyor. Şimdiden tüm çiftlerimizi tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evlilik Okulu'nda eğitim gören 530 çifte sertifika - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:34:44. #1.12#
SON DAKİKA: Evlilik Okulu'nda eğitim gören 530 çifte sertifika - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement