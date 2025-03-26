Evliya Çelebi'nin 414. Doğum Yılı Paneli Kütahya'da Düzenlendi - Son Dakika
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Evliya Çelebi'nin 414. Doğum Yılı Paneli Kütahya'da Düzenlendi

Evliya Çelebi\'nin 414. Doğum Yılı Paneli Kütahya\'da Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'nin doğum yıl dönümü nedeniyle panel düzenlendi. Panelde, Evliya Çelebi’nin yaşamı, eserleri ve dünya medeniyetindeki yeri konuşuldu.

26.03.2025 14:02  Güncelleme: 14:03
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'nin doğumunun 414. yılı anısına bir panel gerçekleştirildi. "Seyyah-ı Alem Evliya Çelebi'nin Doğumunun 414. Yıldönümü Anısına" konulu etkinlikte, Prof. Dr. Ayşenur Sır Dündar, Prof. Dr. Emine Dingeç ve Dr. Öğr. Üyesi Ozan Aytepe konuşmacı olarak yer aldı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Binası Konferans Salonu'nda Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen panele, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Eray Acar, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Evliya Çelebi, Türk milletinin en büyük münevverlerinden biridir"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Evliya Çelebi'nin dünya tarihindeki önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Evliya Çelebi, Türk milletinin en büyük münevverlerinden biridir. Hiçbir seyyah, onunki kadar büyük bir külliyat meydana getirmemiştir. Sudan'dan Mısır'a, Erzurum'un soğuk havasından İstanbul ve Kahire'deki fırıncıların çalışma biçimlerine kadar birçok detayı 10 ciltlik eserinde aktarmıştır. Türk-İslam coğrafyası kadar Hristiyan dünyasını da gözlemlemiş, onları anlatmış ve çeşitli uyarılarda bulunmuştur."

Evliya Çelebi'nin dünya medeniyetindeki yerimizi göstermesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Kızıltoprak, üniversitenin onun adını taşımaktan gurur duyduğunu ifade ederek sözlerini "Ruhu şad olsun" diyerek tamamladı.

Evliya Çelebi'nin mirası panelde konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen panelde, konuşmacılar Prof. Dr. Ayşenur Sır Dündar, Prof. Dr. Emine Dingeç ve Dr. Öğr. Üyesi Ozan Aytepe, Kütahyalı Evliya Çelebi'nin yaşamı, eserleri ve seyahat notları üzerine sunumlar yaptı.

Ayşe Nur Sır Dündar "1611 yılında Kütahya'da doğan, Dünyaca ünlü Seyyah Evliya Çelebi'nin doğduğu ev belediyenin kamulaştırması, Kütahya Evliya Çelebi Kültür, Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği destekleri ile yeniden yapılmıştır. Konağın yanında yer alan eski yapı da, belediye tarafından satın alınarak geleneksel el sanatlarımızın yaşatılacağı bir merkez haline getirilmiştir. Evliye Çelebinin babası Devriş Mehmet Zılli'nin kabri de bu yapının hemen yanındadır" dedi.

Panelde, ünlü seyyahın yazılarının edebiyat, bilim, eğitim ve sanat üzerindeki etkileri ele alınırken, günümüz dünyasında Evliya Çelebi'nin nasıl değerlendirildiği ve onun bakış açısının modern dünyaya nasıl yansıdığı da münazara edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Evliya Çelebi'nin 414. Doğum Yılı Paneli Kütahya'da Düzenlendi - Son Dakika

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