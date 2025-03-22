Eyyübiye Belediye Başkanı, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Çocukları Ağırladı - Son Dakika
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Eyyübiye Belediye Başkanı, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Çocukları Ağırladı

Eyyübiye Belediye Başkanı, Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde Özel Çocukları Ağırladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek hediyeler sundu. Başkan Kuş, özel öğrencilerle ilgilenip onlara çeşitli hediyeler ve alışveriş çekleri verdi.

22.03.2025 15:03  Güncelleme: 15:05
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde ilçede yaşayan özel çocukları ve gençleri ağırlayarak çeşitli hediyeler takdim etti.

Kadınlar, yaşlılar, engelliler ve toplumun dezavantajlı tüm kesimlerine yönelik dikkat çeken sosyal sorumluluk uygulamalarıyla ses getiren Eyyübiye Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde ilçede yaşayan down sendromlu gençleri ve çocukları sevindirdi. Başkan Kuş, Süleymanşah Gençlik Merkezi'nde ağırladığı özel çocuklara forma ve 5'er bin liralık giyim alışverişi çeki hediye etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından Süleymanşah Gençlik Merkezi'nde ağırlanan Eyyübiye Emine Demirkol Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Başkan Mehmet Kuş'la sohbet ettiler. Okul müdürü ve öğretmenlerinin refakat ettiği özel öğrencilerin durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kuş, onlarla yakından ilgilenerek Şanlıurfaspor forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.

İhtiyaç sahibi ailelere mensup iki down sendromlu çocuğa da 15 bin ve 5 bin TL'lik hediye çeki veren Kuş, "Bir kromozom farkla hayata gülümseyen down sendromlu kardeşlerimizin farkındayız, yanlarındayız. Bundan sonrada onları önemsemeye devam edeceğiz. Onlar bizim için önemliler. Rabbim, onların duasında olmayı bizlere nasip etsin. Ailelerine de sabırlar versin" diye konuştu.

Kendileriyle yakından ilgilenilmesi ve verdiği hediyeler karşısında büyük sevinç yaşayan özel çocuklar, Başkan Mehmet Kuş'un boynuna sarılarak sevgi gösterisinde bulundular ve şarkılar söyleyerek sevinçlerini ifade ettiler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyyübiye Belediye Başkanı, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Çocukları Ağırladı - Son Dakika

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