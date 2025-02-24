Eyyübiye'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
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Yerel

Eyyübiye'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Şanlıurfa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

24.02.2025 22:59
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(ANKARA) - Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yoğun dumanın şehrin her yerinden görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kağıt ve plastiklerin toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, tesisten yükselen yoğun duman şehrin her tarafından görüldü.

Yangın çevreye yayılmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eyyübiye'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika

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