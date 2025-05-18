Eyyübiye Millet Bahçesi'ne Yeni Golf Araçları Hizmete Sunuldu

Eyyübiye'de 2 adet golf aracı hizmete sunuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın en büyük yeşil alanlarından olan Eyyübiye Millet Bahçesine gelen vatandaşların mesire alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak için alınan iki adet golf aracı hizmete sunuldu.

Eyyübiye Belediyesi, 180 dönümlük alanıyla bölgenin ve Şanlıurfa'nın en büyük yeşil alanlarından olan millet bahçesine gelen vatandaşların mesire alanlarına ulaşımını sağlamak amacıyla iki elektrikli golf aracını hizmete sundu. Araçların, Eyyübiyelilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Kuş, iki yıl önce açılışını gerçekleştirdikleri millet bahçesinden dolayı vatandaşların memnuniyetini hatırlattı. Millet bahçesini büyük çabalar sonucu Eyyübiye'ye kazandırdıklarını kaydeden Başkan Kuş, "Şanlıurfa'nın her yerinden vatandaşlarımız millet bahçemizi ziyaret ediyor. Sadece bir sıkıntıdan bahsediyorlardı. O da, millet bahçemizin giriş kapısıyla mesire alanı arasındaki uzun mesafeydi. Millet bahçesinin bütünlüğünü bozmamak için otopark alanı dışına araç girişine de müsaade etmiyoruz. Gerek yaşlılarımız, gerekse eşyalarıyla gelen vatandaşlarımızın ciddi manada eziyet çektiğini gördük. Bizler de bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağımızın sözünü verdik. Bugün itibariyle iki aracımızı millet bahçemize, Eyyübiyeli kardeşlerimize kazandırmış olduk. Artık yaşlılarımızı ve eşyalarıyla buraya gelen vatandaşlarımızı mesire alanına ulaştırıp akşam da giriş kapısına kadar ulaştıracağız. Millet bahçemiz ile birlikte buraya kazandırdığımız araçlarımız da hayırlı olsun" diye konuştu.

Millet bahçesine kazandırılan araçları gören vatandaşlar, kendilerini taşıyan Mehmet Kuş'la araçta sohbet ederek teşekkür etti. Başkan Kuş ise imkanları ölçüsünde araç sayısını arttıracaklarını, halkın hizmetkarı olmaya devam edeceklerini belirtti. Bir otomobil kadar yolcu kapasitesi bulunan araçlarda yük taşıma kasası da bulunuyor. Yaklaşık dört saatte tam şarj olan araçlar, tasarruflu kullanıldığı takdirde 100 kilometreye kadar yol yapabiliyor.