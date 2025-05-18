Eyyübiye Millet Bahçesi'ne Yeni Golf Araçları Hizmete Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eyyübiye Millet Bahçesi'ne Yeni Golf Araçları Hizmete Sunuldu

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Millet Bahçesi'nde vatandaşların mesire alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla iki adet elektrikli golf aracı hizmete girdi. Başkan Mehmet Kuş, bu araçların yaşlılar ve eşya taşıyanlar için büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

18.05.2025 12:11  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye'de 2 adet golf aracı hizmete sunuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın en büyük yeşil alanlarından olan Eyyübiye Millet Bahçesine gelen vatandaşların mesire alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak için alınan iki adet golf aracı hizmete sunuldu.

Eyyübiye Belediyesi, 180 dönümlük alanıyla bölgenin ve Şanlıurfa'nın en büyük yeşil alanlarından olan millet bahçesine gelen vatandaşların mesire alanlarına ulaşımını sağlamak amacıyla iki elektrikli golf aracını hizmete sundu. Araçların, Eyyübiyelilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Kuş, iki yıl önce açılışını gerçekleştirdikleri millet bahçesinden dolayı vatandaşların memnuniyetini hatırlattı. Millet bahçesini büyük çabalar sonucu Eyyübiye'ye kazandırdıklarını kaydeden Başkan Kuş, "Şanlıurfa'nın her yerinden vatandaşlarımız millet bahçemizi ziyaret ediyor. Sadece bir sıkıntıdan bahsediyorlardı. O da, millet bahçemizin giriş kapısıyla mesire alanı arasındaki uzun mesafeydi. Millet bahçesinin bütünlüğünü bozmamak için otopark alanı dışına araç girişine de müsaade etmiyoruz. Gerek yaşlılarımız, gerekse eşyalarıyla gelen vatandaşlarımızın ciddi manada eziyet çektiğini gördük. Bizler de bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağımızın sözünü verdik. Bugün itibariyle iki aracımızı millet bahçemize, Eyyübiyeli kardeşlerimize kazandırmış olduk. Artık yaşlılarımızı ve eşyalarıyla buraya gelen vatandaşlarımızı mesire alanına ulaştırıp akşam da giriş kapısına kadar ulaştıracağız. Millet bahçemiz ile birlikte buraya kazandırdığımız araçlarımız da hayırlı olsun" diye konuştu.

Millet bahçesine kazandırılan araçları gören vatandaşlar, kendilerini taşıyan Mehmet Kuş'la araçta sohbet ederek teşekkür etti. Başkan Kuş ise imkanları ölçüsünde araç sayısını arttıracaklarını, halkın hizmetkarı olmaya devam edeceklerini belirtti. Bir otomobil kadar yolcu kapasitesi bulunan araçlarda yük taşıma kasası da bulunuyor. Yaklaşık dört saatte tam şarj olan araçlar, tasarruflu kullanıldığı takdirde 100 kilometreye kadar yol yapabiliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Belediye, Ulaşım, Çevre, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyyübiye Millet Bahçesi'ne Yeni Golf Araçları Hizmete Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

12:37
PKK’nın fesih kararı sonrası DEM Parti’den İmralı’ya yeni ziyaret
PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya yeni ziyaret
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
08:45
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 12:47:48. #7.13#
SON DAKİKA: Eyyübiye Millet Bahçesi'ne Yeni Golf Araçları Hizmete Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.