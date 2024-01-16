Ezine Belediyesi, Sokak Hayvanlarına Duyarlılık Gösterdi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için örnek bir davranış sergileyen Ezine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, can dostları unutmadı. Kentteki soğuk hava şartlarıyla birlikte artan zorluklara rağmen, belediye zabıta personeli tarafından gerçekleştirilen bu duyarlı davranış, takdir topluyor.

Ezine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle kış aylarında sokaklarda yaşayan hayvanların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına harekete geçti. Ekipler, soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için özel olarak hazırlanan mama noktalarını oluşturdu. Ayrıca, kedi ve köpekler için sıcak ve korunaklı alanlar da sağlanarak, onların soğuk kış günlerinde daha rahat bir şekilde hayatta kalabilmeleri için gerekli önlemler alındı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Zabıta ekiplerinin bu duyarlı davranışından dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Ezine Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Soğuk kış günlerinde onların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak, sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu gösteriyor. Zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ezine Belediyesi'nin bu örnek davranışı, hem sokak hayvanlarına duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor, hem de toplumun genelinde hayvan haklarına verilen önemi vurguluyor. Bu tür uygulamalar, kentte yaşayanların ve ziyaretçilerin belediyenin sosyal sorumluluk projelerine olan güvenini arttırarak, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü destekliyor. - ÇANAKKALE