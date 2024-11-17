F-4E Phantom Uçakları Sakarya Nehri\'nde Uçuş Gerçekleştirdi

Eskişehir'de düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, F-4E Phantom uçakları Sakarya Nehri'nin üzerinden uçuş gerçekleştirdi.
F-4E Phantom uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılmasının 50'nci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede, Mihalıççık İlçesi'nin Süleler ve Çankaya mahalleleri sınırında bulunan Sakarya Nehri üzerinde uçuş gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
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