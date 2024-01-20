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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ailelerin Sorunlarına Ortak Oluyor - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ailelerin Sorunlarına Ortak Oluyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarına ortak olmayı sürdürüyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ailelerin Sorunlarına Ortak Oluyor
20.01.2024 - 13:50,  Güncelleme: 13:54
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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarına ortak olmayı sürdürüyor. Ziyaret ettiği her evde aile fertlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Fadıloğlu, çocuklarla da özel olarak ilgileniyor.

Her fırsatta aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi ve Vefa Hizmeti projesinden yararlanan yetim aileleri ve yaşlı aileleri evlerinde sık sık ziyaret ediyor. Ziyaret ettiği her evde yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Fadıloğlu, ailelerin istek ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm odaklı yaklaşımlar ortaya koyuyor. Ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Fadıloğlu, her bir aile ferdiyle tek tek özel olarak ilgilenerek sorunları çözmeye çalışıyor. Özellikle yetim çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, eğitim durumlarıyla ilgili bilgi alıyor.

"Ayrımız gayrımız yok"

Her fırsatta aile ziyaretleri gerçekleştirdiğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben, öncelikle ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Her fırsatta Yetim Koordinasyon Merkezimizden ve Vefa Hizmetimizden yararlanan ailelerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Onların dertleriyle dertlenmeye çalışıyoruz, sorunlarını gidermek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ailelerimizin meselesi bizim meselemizdir. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte ne tür meseleleri varsa onlara çözüm üretmek adına, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim hiçbir zaman ayrımız gayrımız yoktur. Ben tekrar misafirperverliklerinden dolayı tekrar ailelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise ilgisinden ötürü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorlar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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