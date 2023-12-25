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Fadıloğlu, Akay'a projelerle ilgili detaylı bilgi verdi

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde ilçede tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

Fadıloğlu, Akay\'a projelerle ilgili detaylı bilgi verdi
25.12.2023 - 12:27,  Güncelleme: 13:19
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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde ilçede tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

Akay, "Ben, Belediye Başkanımızı kutluyorum. Bizim toplumumuzun, bizim ülkemizin, bu tarz yönetimlere ve bu tarz yöneticilere ihtiyacı var. Umuyorum, sağlıkla yıllarca hizmet eder, kendinden sonraki gelenler de bunu izler" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, periyodik olarak düzenlenen proje inceleme programı kapsamında son olarak Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile birlikte ilçe genelinde yapımı tamamlanan yatırımları gezdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Akif Kemal Akay'a yerinde inceledikleri projelere ilişkin detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Fadıloğlu, Başkan Akay'ın projelerle ilgili yönelttiği tüm soruları da yanıtladı.

Proje inceleme programında, Şehitkamil Belediyesi Hizmet Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan fidanlık ve atölyeler, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, AGRO Park ve Dülük Tabiat Parkı incelendi.

"Belediye başkanımızı kutluyorum"

Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Daha önce internet bilgileriyle örnek aldığım bir yerdi. Benim, ilk dönem belediyeciliğim. Çok sayıda hayal ettiğim şeyler vardı. Bunların bir bölümünü küçük ölçeklerle başladım. Ama bugün burada bunların çok daha sistemli, bir bütünsel olarak yapıldığını gördüm. Yani bu bir felsefe, bu felsefe sonuç itibariyle kamunun çok ciddi anlamda bir şeyler üretebileceği, bu üretimler eğer sistemli olursa çok şey olabileceğini gösteren şeyler. Bu ciddi anlamda kamu maliyetini de etkileyecek, toplumsal yaşamı etkileyecek. Yani sadece bir şeyin yapılmış olması değil, bunu topluma kazandırmak, toplumun, yeni nesillerin buna göre hareket etmesini sağlamak da bu tür çalışmalarla çok rahat olabilecek şeyler. Ben, Belediye Başkanımızı kutluyorum. Gerçekten buraya gelirken açıkçası çok şey yapıldığını biliyordum ama bu kadar sistemli olduğunu düşünememiştim. Bugün gerçekten tarım kısmı olsun, diğer demircilik atölyesi, marangoz atölyesi gibi yerler de dahil olmak üzere söylüyorum bizim toplumumuzun, bizim ülkemizin, bu tarz yönetimlere ve bu tarz yöneticilere ihtiyacı var diye düşünüyorum. Umuyorum, sağlıkla yıllarca hizmet eder, kendinden sonraki gelenler de bunu izler. Zaten izlememesi mümkün değil. Çünkü böyle bir eserleri oturup da sonradan har vurup harman savuracak bir zihniyette olacağımızı da düşünmüyorum" dedi.

"Kaynakların verimli kullanılmasının gerekliliğine inanıyoruz"

Program sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben öncelikle başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha önceden bir telefon görüşmemiz olmuştu. Misafir etmekten gurur duyarız, dedik. Sağ olsun kendisi de konusunda yetkin bir büyüğümüz, abimiz. Biz de yapmış olduğumuz projeleri paylaşarak en azından kaynakların verimli kullanılmasının gerekliliğine inanıyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başkanımız zaten kendi belediyesinde belirli projeleri hayata geçirmişti. Biz de burada bilgi paylaşımı neticesinde yapılanları yerinde görmek istedik. Ben tekrar ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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