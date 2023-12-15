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Fadıloğlu, başarılı anne ve çocuklarını ödüllendirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan anneler ve çocuklarına yönelik düzenlenen Şehit Kamil'e Mektup ve Gaziantep Savunması isimli yarışmalarda başarılı olan anneleri ve çocukları ödüllendirdi.

Fadıloğlu, başarılı anne ve çocuklarını ödüllendirdi
15.12.2023 - 11:47,
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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan anneler ve çocuklarına yönelik düzenlenen Şehit Kamil'e Mektup ve Gaziantep Savunması isimli yarışmalarda başarılı olan anneleri ve çocukları ödüllendirdi.

Şehitkamil Belediyesi, yıl içerisinde düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin, akademik başarılarını artırmak, bilgiye ilgilerini artırmak, kendilerini temsil edebilme gücü kazanmalarını sağlamak, bilgilerini taze tutmak ve yeni bilgiler edinmeleri amacıyla çok sayıda organizasyon gerçekleştiriyor.

Toplam bin 949 annenin ve 4 bin 554 yetim çocuğun yararlandığı Yetim Koordinasyon Merkezi'nde, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü dolayısıyla annelere ve çocuklarına yönelik 2 farklı organizasyon yapıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Şehit Kamil'e Mektup" yarışması ve annelere yönelik "Gaziantep Savunması" isimli bilgi yarışması düzenlendi.

Yarışmalarda başarılı olan anneler ve çocuklarına yönelik Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) ödül töreni yapıldı. Ödül töreni öncesi düzenlenen söyleşi programında Tarihçi-Yazar Asım Mıhçıoğlu, Hüseyin Rahmi Açıkkol moderatörlüğünde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş ile ilgili konuştu. Program, Şehit Kamil'in annesinin canlandırılması ve müzik ile devam etti.

Gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren anneleri ve çocuklarını tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, programa katkısından ötürü Tarihçi-Yazar Asım Mıhçıoğlu'na teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, başarılı anneleri ve çocuklarını çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Aralık, Yerel, Son Dakika

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