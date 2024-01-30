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Fadıloğlu: "Çalışmalar bilimin ışığında ilerleyecek

Şehitkamil Belediyesi, sporcuların, velilerin ve spor profesyonellerinin kariyer gelişimine yönelik kapsamlı bir projeyi daha hayata geçirdi.

Fadıloğlu: "Çalışmalar bilimin ışığında ilerleyecek
30.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:07
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Şehitkamil Belediyesi, sporcuların, velilerin ve spor profesyonellerinin kariyer gelişimine yönelik kapsamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Sportif Gelişim Akademisi, sektördeki güncel gelişmeleri takip ederek spor alanındaki standartları yükseltmeyi amaçlıyor.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek olan 'Sportif Gelişim Akademisi' proje lansman programı Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gerçekleştirildi. Programa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanı İsmail Dilber, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Alkan, Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Bal ile çok sayıda spor yöneticisi, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.

Spor profesyonellerinin kariyer gelişimine yönelik kapsamlı bir destek sağlayacak program kapsamında, spor biliminde günün gerekliliklerini takip edilerek sektördeki standartlar yukarı taşınacak. Dijital platformlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımlarının da gerçekleştirileceği akademi çalışmalarında performans sporcularına yönelik 'Akademik Koçluk Programı' ilk kez uygulanacak. 12 farklı konuda eğitimlerin gerçekleştirileceği Sportif Gelişim Akademisinde, uygulamalı eğitimler ve saha çalışmalarına da sıklıkla yer verilecek.

"Alanının profesyonelleriyle çalışıyoruz"

Sportif Gelişim Akademisi Lansman Programı'nda katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İyi yönetici, "Her şeyi en iyi bilen değil, yaptığı işi iyi bilenleri bir araya getirip, onları uyum içinde çalıştırabilen kimsedir." sözünden hareketle biz de alanının profesyonelleriyle çalışıyoruz. Bu noktada Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemizle birlikte yeni bir uygulama başlattık. Spor sektörü içerisinde yer alan profesyonellerin ve onların en büyük destekçisi olan ebeveynlerin, spor biliminin trendlerinden haberdar olabilmeleri adına bir dizi eğitimler gerçekleştirilecek, yine dijital tabanlı uygulamalarla sıklıkla bilgi ve deneyim paylaşımı yapmalarına imkan sağlayacağız. Burada gerçekleştirilecek bir diğer önemli konu ise performans sporcularına yönelik 'Akademik Koçluk Programı' olacak. Bu programda özellikle farklı branşlarda ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden sporculara ve onların antrenörlerine, talep etmeleri halinde akademisyenlerimiz mentorluk yapacaklar. Tüm bu çalışmalarla bir yandan yaşam boyu spor faaliyetlerine katılım oranını artırmayı, bir diğer yanda ise üst düzey performans sporcusu havuzunu genişletmeyi hedefliyoruz. Sportif Gelişim Akademisine katılacak tüm eğitmenlerimize, sporcularımıza ve değerli velilerimize keyifli ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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