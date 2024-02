Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gazi unvanının 103. yıl dönümünü kutladı

Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Antep'e 'Gazi' unvanının verilişinin 103. yıl dönümünü kutladı. Gazi unvanının Gaziantepliler için ömürlük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Fadıloğlu, "Bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum, hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Antep'e 'Gazi' unvanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "İlçemizde adını gururla taşıdığımız Şehit Kamil'in annesine saldıran Fransız askerlerine karşı direnişi ile başlayan Antep Savunmasında koca bir şehir dünyada emsalsiz bir kahramanlık örneği ortaya koymuştur. Tüm imkansızlıklara rağmen inançla ve imanla bir milletin yeniden doğuşunu tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Nitekim aldığı tüm yaralara rağmen inancını hiçbir zaman yitirmeyen Antepliler, küllerinden yeniden doğarken, bu destansı mücadele 8 Şubat 1921'de TBMM tarafından verilen Gazi'lik unvanıyla taçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Bu tek Türk şehri, hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığı ile kendini kurtardı ve Gazi unvanına bihakkın liyakat kesbetti" sözleri ise ömürlük onur madalyamız olmuştur. Bu unvanı nice asırlar gururla yüreğimizde taşıyacak ve atalarımızdan aldığımız bu emaneti gelecek nesillere aktaracağız. Bu kapsamda Şehitkamil Belediyesi olarak Gaziantep'in dillere destan bu mücadelesini gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğuyla kentimizin tarihini tüm yönleriyle ele alan, uzun araştırmalar ve dünyanın farklı bölgelerden kaynaklarla şanlı tarihimizi geleceğe taşıyoruz. Özellikle gençlerimizin tarihini öğrenmesi ve yaşanılan zorluklarını bilmesi adına şu ana kadar 40 ayrı kitabı kentimize kazandırdık. Bu çalışmaların devamı da gelecek. Bu uğurda gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimizi rahmetle minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." - GAZİANTEP