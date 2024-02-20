Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu, 69 yaşındaki Pervin Orhan'ı evinde ziyaret etti. Duyduğu memnuniyeti dile getiren Orhan, "Ne zaman bir isteğimiz, talebimiz olursa direkt Başkanımı arıyorum, anında telefonuma bakıyor. Toplantıda olsa bile müsait olduğunda hemen dönüş yapıyor. Allah kendisinden her zaman razı olsun" dedi.
Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilçe sakinleriyle sık sık bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak İbrahimşehir Mahallesinde ikamet eden 69 yaşındaki Pervin Orhan'ın evine konuk oldu.
"Pervin teyzemizin sıkıntısı, bizim sıkıntımız"
Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Geçtiğimiz günlerde İbrahimşehir Mahallemizi ziyarete gelmiştik. Ziyaret esnasında da Pervin teyzemize de uğramıştık. Pervin teyze tabii kilosundan dolayı sıkıntısı var, yürüyemiyor. Bizden, akülü tekerlekli sandalye istedi. Pervin teyzeye akülü tekerlekli sandalye için rapor gerektiğini söyledim. Tekerlekli sandalye da alma imkanı olmayınca, uygun görmesi halinde kendisine tekerlekli sandalye hediye edebileceğimizi ifade ettik. Bunun yanında sobanın da altı delinmişti. Hem tekerlekli sandalye hem de bir adet de soba hediye ettik. Bizim, hiçbir zaman ayrımız gayrımız yok. Pervin teyzemizin sıkıntısı; bizim sıkıntımız, onun mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onun varlığı, bizim için en büyük değer. Bizim, her zaman onların duasına ihtiyacımız var. Rabbim, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.
"Biz, başkanımızdan her zaman razıyız"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatan Pervin Orhan, "Biz, Başkanımızdan her zaman memnunuz. Ne zaman bir isteğimiz, talebimiz olursa direkt Başkanımı arıyorum, anında telefonuma bakıyor. Toplantıda olsa bile müsait olduğunda hemen dönüş yapıyor. Allah, kendisinden her zaman razı olsun. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacım vardı. Sağ olsun Başkanımız anında gönderdi. Sobam yoktu, onu da anında gönderdi. Biz, Başkanımızdan her zaman razıyız. Allah da kendisinden razı olsun. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - GAZİANTEP
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