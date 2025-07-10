Fahrettin Altun: "7 yıl sürdürdüğüm İletişim Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunuyorum"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atanan Fahrettin Altun, "7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atanan Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli'nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanlığına atanan Burhattin Duran'a başarılar dileyen Altun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran'a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA