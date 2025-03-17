Fahrettin Öter Hakkari\'de Defnedildi

İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter'in cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenilen 33 yaşındaki Fahrettin Öter, iftar yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Öter, İstanbul Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu. Silahla kendini vurarak intihar ettiği iddia edilen Öter'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirildi. Öter, Esenyurt Mahallesi'nde defnedildi. - HAKKARİ