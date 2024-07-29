Fas Kralı 6. Muhammed, 2 bin 476 mahkum için af çıkardı

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Fas Kralı 6. Muhammed, hapisteki gazeteciler de dahil olmak üzere 2 bin 476 mahkum için af çıkardı.

Fas Kralı 6. Muhammed, hükümdarlığının 25. yıldönümünde Taoufik Bouachrine, Omar Radi ve Soulaimane Raisouni adlı gazetecilerin de aralarında bulunduğu 2 bin 476 mahkum için af çıkardı. Bir krallık kaynağı, "Bu, kralın hükümdarlığının 25. yıldönümünde mağdurların haklarını korurken hapis cezalarını iptal eden insani bir jesttir" dedi.

Fas Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kral Muhammed'in aşırıcılık ve terörizm suçlarından hüküm giyen 16 mahkumu da yapılan incelemenin ardından affettiği aktarıldı.

Fas anayasası krala cezaları affetme ya da hafifletme hakkı veriyor ve bu karar genellikle ulusal günlerde alınıyor. - RABAT