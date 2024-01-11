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Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam: 'Yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük' - Son Dakika
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Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam: 'Yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük'

Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta, hastanede tedavi gördüğü sırada yaşadığı olayı anlattı. Usta, saldırganı tanımadığını ve kendisiyle hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti. Müslüman kadere inandığını söyleyen Usta, hastanede iyi bir bakım aldığını ve pazartesi günü taburcu olmayı umduğunu ifade etti.

Fatih Camii\'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam: \'Yüce Allah\'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük\'
11.01.2024 - 19:16,  Güncelleme: 19:17
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Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğraması sonucu hastanede tedavisi devam eden imam Galip Usta, "Yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük" dedi.

Fatih Camii'nde 8 Aralık Pazartesi akşamı bir saldırgan tarafından bıçaklanan cami imamı Galip Usta, tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaşadığı anları anlattı. Fatih'teki özel bir hastanede tedavi gören Galip Usta, bugün yoğun bakımdan çıkarak normal servis odasına alındı.

"Yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük"

Yaşadığı olayı anlatan Usta, "Bugün Regaib Kandili 3 aylara girmiş oluyoruz. İslam alemimizin kandili mübarek olsun. Allah hayırlara vesile kılsın. Vahim bir kaza atlattık. Yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük. Halkımızın, insanlarımızın dualarıyla, sevdiklerimizin, talebelerimizin, hocalarımızın dualarıyla Allaha şükür ucuz atlattık. Hastanede bakım çok güzel. Tüm hizmetler çok güzel oldukça ziyaretçi akını da var. Allaha şükür gayet iyiyim. İnşallah pazartesi günü taburcu olurum" dedi.

"Saldırgan ile benim bir alakam yok, kendisini ne tanırım ne bilirim"

Kendisine bu saldırıyı yapanı tanımadığını söyleyen Usta, "Saldırgan ile benim bir alakam yok, kendisini ne tanırım ne bilirim. 'Hoca bağırdı, etti' şeklinde söylediklerinin aslı, astarı yoktur. Nöbetçi olduğum içinde akşam namazını kıldırdım. Namazın akabinde bir adam çıktı. Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp bir şeyler daha söyledi. Dönüp baktım bizde meczup eksik olmaz. Namazı kıldırdım, oradaki görevliler onu dışarı çıkarmış. Benim onunla hiçbir bağlantım olmadı. İmam odasında ders yaparken bir anda içeri girdi. Direkt bıçakla üstüme saldırdı. Olay o şekilde devam etti. Benim İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal Efendi kardeşime de Allah şifa versin o da yaralandı. Diğer Yusuf Mumcu öğrencimiz vardı. O yaralanmadı ama diğer arkadaşımız ayağı kırıldı. Benimle birlikte 3 kişi yaralandık. Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Öğrencilerim hocalarını korumak için canlarını siper ettiler. Allah onların yardımcısı olsun. Onlara acil şifalar dilerim" şeklinde konuştu.

"Müslüman kadere inanır"

Müslümanın kadere inandığını söyleyen imam Galip Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz ziyaret edenlere teşekkür ediyorum. O kadar ilgi var ki hamdolsun hastanede tüm ekipleri ile seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Her şeyi bütün hizmetleri severek aşk ile yapıyorlar. Benimde yüzümde bir asık suratlılık yok. Müslüman kadere inanır. Kadere inananın kederi olmaz. Biz Allah'a inanmışız. Bugün dostlarımızdan biri rüyasından beni camide görmüş. Hocam sen hasta değil miydin diyor? Göreve başladığımı görünce ben dedim bu rüyaya sevindim. Bir an önce bir ömür dinimize hizmet etmek için bende Allah'ın ismiyle arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre imam Galip Usta'nın pazartesi gününe kadar normal serviste kalacağı daha sonrada taburcu edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam: 'Yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük' - Son Dakika


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