Fatih Erbakan: "Millet CHP'ye belediye verdi, 1994'te koşa koşa Refah Partisi'ne belediyeleri teslim etti"
RİZE - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Millet CHP'ye belediye verdi. 1994'te koşa koşa Refah Partisi'ne belediyeleri teslim etti" dedi.
Bir dizi program için Rize'ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aday tanıtım toplantına katıldı. Erbakan Türkiye genelinde partisinin büyük bir teveccüh ile karşılandığını ifade ederek, "Bütün Anadolu'nun gittiğimiz her köşesinde, Trakya'nın her köşesinde, hem bizler hem belediye başkan adaylarımızı ve teşkilatlarımızı en açık bir şekilde görüyorum. Bizim dışımızda bizimle ilgisi olmayan anket firmaları, siyasetçiler, araştırmacılar, yorumcular, gazeteciler, siyaset bilimciler, sosyologlar hepsi hep bir ağızdan diyorlar ki 'Sahada, Anadolu'da tek bir güçlü rüzgar var, o da Yeniden Refah rüzgarıdır. Bu seçimin yıldızı Yeniden Refah Partisi olacak ve oylarını arttıran tek parti de bu seçimde Yeniden Refah Partisi olacaktır' diye ifade ediyor. Bizler de milletimizin teveccühünden heyecanından, bizlere olan yaklaşımından, bizleri bağrına basmasından bu sonucun olacağını açık bir şekilde görüyoruz. Aynı zamanda milletimizin bu teveccühü; meydanların dili, caddelerin, sokakların dilinin yanında Yeniden Refah Partimizin resmi üye sayısı. Bugün itibariyle 475 bine dayandı. Tabii sadece fotoğrafa değil videoya bakmak lazım. Video ne gösteriyor? Altı ayda, Eylül ayı başından mart ayına kadar, 260 binden 475 bine, yani bu 6 ayda yüzde 85'lik bir büyüme demektir. ve böyle bir büyüme başka bir siyasi partiye nasip olmuyor. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin hızlı büyüyen siyasi partisidir. Milletimiz akın akın fevç fevç Yeniden Refah'a koşuyor. Değişimin adresi olarak, kurtuluşun adresi olarak, umudun adresi olarak Yeniden Refah Partimizi görüyor. İnşallah milletimizle beraber 31 Mart'ta sandıkları patlatacak ve 1 Nisan'da ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız" dedi.
Erbakan, "Ekonomik sıkıntılar, yoksulluk, açlık, fakirlik, enflasyon, faiz, vergiler, zamlar milletimiz artık bunalmış durumda. 10 lira emekli maaşı demek açlık sınırının yarısında milyonlarca emekliye talim yaptırmak demek. Açlık sınırı 20 bin liraya dayandı. 17 bin lira asgari ücret demek 10 milyon asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermesi demek. 53 bin lira yoksulluk sınırı. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında gelire sahip. Bak bunun ispatı nerede? Sosyal yardımda. 2002'de 1 milyon haneye sosyal yardım yapılıyorken bugün 4 buçuk milyon haneye sosyal yardım yaptık. Neden Türkiye'nin nüfusu dört buçuk katına mı çıktı? Fakirlik arttı, yoksulluk arttı. 1 milyon haneye sosyal yardım yapılırken bugün gelinen noktada 4 buçuk milyon haneye sosyal yardım yapılıyor" ifadelerini kullandı.
"Bu millet 1994'te koşa koşa Refah Partisi'ne belediyeleri teslim etti"
Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri eleştiren Erbakan, "Bu millet heykelci belediyecilikten de usandı, millete tepeden bakan, kibirli, halkla arasına duvarlar örmüş, milletin derdiyle dertleneceğine makam aracının markası ve modeliyle dertlenen, millete hizmetle dertleneceğine makam odasının mobilyasını değiştirmekle uğraşan, israf lüks ve şatafatla belediyeyi borca batıran, faize batıran, çifte standartçı, adam kayırmacı, torpilci, alın terinin karşılığını vermeyen, vatandaşa değil, yandaşa çalışan, üç liralık işleri on liraya ihale. Böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıktı. Nereye gidecek? CHP'ye mi gidecek? CHP'nin ne olduğu belediyecilikte ne yaptığı 1989-1994 arasında tescilli. Millet CHP'ye o dönemde belediye verdi. 1994'te koşa koşa Refah Partisi'ne belediyeleri teslim etti. Canını zor kurtardı. Çöp, çamur çukurdan başka bir şey vermediler. İSKİ skandallarını unuttuk mu zannediyorsun? 1989'da bütün belediyeleri ANAP'tan SHP'ye verdi bu millet 1994'te canını zor kurtardı. Hepsini Refah Partisi'ne teslim etti. Denenmiş bir daha denenmez. Dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıp belediyeleri boğazına kadar borca ve faize batırıyorlar. O faizi de belediye hizmetlerine yaptıkları zamlarla millete yüklüyor. CHP'nin belediyeciliği bu. Bu millet nereye koşacak? Doğru adrese koşuyor. 1994'te Milli Görüş belediyeciliğiyle destan yazan, çığır açan, efsane hizmetleri yapan milli görüşe, Refah Partisi'ne koşuyor milletimiz. Elhamdülillah. Belediyecilikte o efsane hizmetlerin yapılabilmesi Milli Görüş ruhunun belediyelere gelmesine bağlı. O ruhun temsilcisi Yeniden Refah Partimizin belediyeleri kazanmasına bağlıdır. İnşallah milletimiz ferasetiyle bu sefer Yeniden Refah diyecek, bu sefer milli görüş diyecek ve ahlaklı belediyecilik dönemine bir Nisan'dan itibaren Rize'de de tüm Türkiye'de de kavuşacak" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Yerel › Fatih Erbakan: Millet CHP'ye belediye verdi, 1994'te koşa koşa Refah Partisi'ne belediyeleri teslim etti - Son Dakika
Kazakistan'ın güneyindeki Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyinde bulunuyor. Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi ve kent sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısı yapıldı. Şu ana kadar can kaybı olmadığı ve hasarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Drama türündeki Özbek yapımı 'Sunday' filmi, Türkiye prömiyerini Batman Film Günleri'nde gerçekleştirdi. Film, mütevazı evlerinde sade bir yaşam süren karı kocanın, değişen rutinleriyle mücadelelerini konu ediniyor.
Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş kurum olarak yer aldığı proje kapsamında 'Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, Türkiye'de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
TV100 ekranlarında Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Program sunucusu Başak Şengül, kavganın büyümemesi için araya gitmek zorunda kaldı.
Büyük Birlik Partisi'nin Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları kapsamında Oltu'nun tanınmış ve sevilen simalarından biri olan, halk arasında 'Cambaz Neco' olarak bilinen Necati Davulcu'yu evinde ziyaret etti. Ziyaret, toplumun unutulmuş değerlerine sahip çıkma ve onları hatırlama önemini vurgulayan bir jest olarak hafızalara kazındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Of'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, "106 yıl önce Of'ta yazdığınız tarihi şimdi burada yazıyorsunuz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.
IHAAW091710-HMN/4-03-2024- Serhat şehri Kars; gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği dünyaya tanıtıldı(Fotoğraflı)Serkan Erkoç KARS (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından...
Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yurt genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.
Yerel seçim miting programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Ekonomideki son durum, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim ve öğretmen atamalarının masaya yatırılacağı zirveyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?