Fatih Belediyesi tarafından kurulan Fatih Kütüphaneleri 300 bin üyeye ulaştı. Fatih Belediye Başkanı Turan, "Fatih Kütüphaneleri artık bir model haline geldi. 12 kütüphane açtık 300 bin üyemiz var. Fatih'te sokakta gördüğünüz her iki gençten biri Fatih kütüphanelerine üye" dedi.
Fatih Belediyesi tarafından kurulan Fatih kütüphaneleri 300 bin üyeye ulaştı. Son 1 yılda 100 bin üyesi artan kütüphaneler ders çalışmak için gelen her kesime hitap ediyor. En çok rağbet gören Fatih Merkez Kütüphanesi 7 gün 24 açık olması ve öğrencilere çay çorba ikramlarının yapılmasıyla ilgi görüyor. Fatih'te sokakta gördüğünüz her iki gençten birinin Fatih Kütüphaneleri üyesi olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "CHP'li meclis üyesi arkadaşlar itiraz ediyordu, 'Yeter artık Fatih'in kütüphanelerinden gına geldi, kütüphane yapmayın' diyorlardı ki biz daha 5. kütüphaneyi yaparken. Biz 12 kütüphane yaptık. Bir ay sonra 13.'ncü kütüphaneyi açacağız. Onlar ise 30 metrekare alanda kitaplık yaptılar. Her tarafa kütüphane yapıyoruz diye afişler astılar. Biz Fatih'te 12 kütüphane yaptık. Bu gençlerin 96 bini Fatihlidir. Fatih'te 200 bin genç yaşıyor. Yani, Fatih'te sokakta gördüğünüz her iki gençten biri Fatih kütüphaneleri üyesi" dedi.
"Fatih'in en meşhur yeri kütüphanelerdir"
Fatih'te 300 bin üyeye ulaşan kütüphanelerin en meşhur yer olduğunu söyleyen Turan, "Fatih deyince artık akla kütüphaneler geliyor. Gençler neden burayı tercih ediyor. Kendini evinde hissediyor. Fırsat eşitliği sunuyor. Kaliteli vakit geçiriyorlar, sessiz ve konforlu alanda derslerine çalışabiliyorlar. Fatih Kütüphaneleri artık bir model haline geldi" ifadelerini kullandı.
"Fatih Merkez Kütüphanemiz 7 gün 24 saat açık"
Kütüphanenin 300 bin üyeye ulaşmasının sebeplerinden bir tanesinin 7 gün 24 saat açık olması olduğunu söyleyen Kütüphane Sorumlusu Serhat Karaca ise, "Fatih Merkez Kütüphanesi 31 Mayıs 2021 tarihinde hizmete açılmıştır. Kütüphanemiz 16 yaş ve üzeri herkese hitap etmektedir ve haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Gün içerisinde 406 kişilik sandalye ve masamız var. Aynı gün içerisinde bin 500 kişiye hizmet vermekteyiz. Sınav dönemlerinde bu sayı 2 bin kadar artmaktadır. Kütüphane üye sayımız 300 bine ulaştı ve Türkiye'nin her yerinden her öğrenciye hizmet veriyoruz. 300 bin üyeye ulaşmamızın sebeplerinden bir tanesi de kütüphanemizin 7 gün 24 saat açık olması" diye konuştu.
"Kütüphane üye sayımız 1 yılda yaklaşık 100 bin kişi arttı"
Fatih'te kütüphane üye sayısının artmasının sebeplerinden bir tanesinin her kesime hitap etmesi diyen Kütüphane Görevlisi Berre Öztürk, "Kütüphane üye sayımız 1 yılda yaklaşık 100 bin kişi arttı. Bunun sebeplerinden bir tanesi her kesime hitap etmemizdir. Savcılık sınavına, KPSS'ye hazırlanan ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz var. Biz bu kesimlerin hepsine hitap ettiğimiz için öğrenciler arkadaşlarına söylüyor ve bunun sayesinden İstanbul'un her ilçesinde 300 bin üyemiz var. Ergün Turan Başkanımız ve Fatih Belediyesinin çalışmaları sayesinde daha fazla kütüphane açılıyor ve burada sunduğumuz ikramlar ve imkanlar sayesinde bu sayı her gün artmaya devam edecekti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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