Fatih Sanayi Sitesi'ne asfalt - Son Dakika

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt serim ekipleri, Fuat Paşa Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi Şair Şeyhi Caddesi'nde asfalt serim işine başladı.

Fatih Sanayi Sitesinde Şair Şeyhi Caddesi'nde alt yapı ve asfalt serim işi başladı. Caddede yapılan alt yapı hazırlık ve asfalt serimi ile Şair Şeyhi Caddesi'nin asfalt sorunu ortadan kaldırılacak.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Oda Başkanı Hüseyin Kuşan sanayiye yapılan yatırımlar ve hizmetler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür etti. - KÜTAHYA