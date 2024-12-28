Fatih'te GastroSanat Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Fatih'te GastroSanat Eğitimi Başladı

Fatih\'te GastroSanat Eğitimi Başladı

Fatih Belediyesi'nin hayata geçirdiği GastroSanat Eğitim Merkezi, gastronomi ve sanat tutkunları için çeşitli atölye ve etkinlikler sunarak yeni şeflerin yetişmesine katkı sağlıyor. Eğitime katılanlar, MEB onaylı sertifikalarla mezun oluyor.

28.12.2024 14:25  Güncelleme: 14:32
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Fatih Belediyesi'nin gastronomi ve sanat tutkunları için hayata geçirdiği Gastro Sanat Eğitim Merkezi, açıldığı günden bu yana çeşitli atölye ve etkinliklerle katılımcılarına eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, GastroSanat merkezinin hem mutfak kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi hem de yeni şeflerin yetişmesi için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

GastroSanat Eğitim Merkezi, profesyonel şefler ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde geleneksel Türk mutfağından dünya mutfağına, pastacılıktan kuyumculuğa kadar birçok alanda eğitimler sunuyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar ve Fatih Belediyesi katılım belgeleri veriliyor. GastroSanat Eğitim Merkezi'ne katılmak isteyen 16 yaş ve üzeri herkes, başvurularını yapabiliyor. Eğitimler başlamadan önce ise mülakat yapılarak sınıflar oluşturuluyor.

"Fatih'e değer katacak bir hizmet"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, GastroSanat merkezinin hem mutfak kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi hem de yeni şeflerin yetişmesi için bir fırsat sunduğunu vurguladı. Başkan Turan, GastroSanat'ın sadece mutfak sanatlarına odaklanmadığını, aynı zamanda çeşitli sanat dallarının buluşma noktası olduğunu belirterek, burada sunulan eğitimlerin değerli eserlerin ortaya çıkmasına önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, GastroSanat'ta düzenlenen akademik düzeydeki eğitimler sayesinde Fatihli hanımefendilerin ilgili sektörlerde çalışma ve üretim yapma fırsatı elde edeceklerini belirten Başkan Turan, merkezin Fatih'e değer katacak bir hizmet olduğunu dile getirdi.

"Geleneksel lezzetleri modern sunumlarla harmanlamayı öğreniyoruz"

Katılımcılar, "Burada aldığımız eğitimlerle hem geleneksel lezzetleri modern sunumlarla harmanlamayı öğreniyoruz hem de mesleki beceriler kazanıyoruz. Bu merkez, bizim için sadece bir mutfak değil, aynı zamanda ilham kaynağı" şeklinde duygularını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih'te GastroSanat Eğitimi Başladı - Son Dakika

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