Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam\'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
24.01.2026 18:52  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik, vefatının ardından Bodrum'daki mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı. Törene ailesi ve mahalle sakinleri katıldı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, Bodrum'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine yaklaşık 10 kişinin katıldığı görüldü.

1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Fatma Girik, yaşamının son dönemlerini Bodrum'un Torba Mahallesi'nde geçirdi. Girik, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti. 79 yaşında vefat eden sanatçı defnedildiği Torba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Girik, birkaç mahalle sakini ile Bodrum Belediyesi görevlileri katıldı. Anma törenine yaklaşık 10 kişi ile 8 basın mensubunun katılması dikkat çekti. Törende Fatma Girik ve aynı mezarlığa defnedilen Girik'in annesi Münevver Ukav, Yönetmen Memduh Ün ile sanatçı Akrep Nalan için dualar okundu. Tören sonrası basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Müyesser Girik, "Arıyoruz, özlüyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fatma Girik, Bodrum, Kültür, Sinema, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti

20:04
Suriye’de terör örgütü YPG’ye entegrasyona dair somut plan sunması için 20 Ocak’ta verilen 4 günlük süre doldu.
Suriye'de terör örgütü YPG'ye entegrasyona dair somut plan sunması için 20 Ocak'ta verilen 4 günlük süre doldu.
19:01
Canlı anlatım: İlk gol 30. saniyede geldi
Canlı anlatım: İlk gol 30. saniyede geldi
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 20:11:13. #7.11#
SON DAKİKA: Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.